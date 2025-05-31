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Англия
31 мая 2025, 18:29 | Обновлено 31 мая 2025, 18:31
266
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон оформил первый летний трансфер

Полноценный переход Карлоса Алькараса

31 мая 2025, 18:29 | Обновлено 31 мая 2025, 18:31
266
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон оформил первый летний трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Клуб АПЛ Эвертон на официальном сайте подтвердил, что активировал опцию выкупа контракта центрального полузащитника Карлоса Алькараса.

22-летний игрок выступал за ливерпульскую команду на правах аренды, однако станет полноценным футболистом Эвертона в конце июня. Фламенго получит за Алькараса около 12 миллионов фунтов.

Аргентинец забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи за 18 матчей.

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Карлос Алькарас (футболист) Эвертон Фламенго трансферы трансферы АПЛ Виталий Миколенко
Иван Зинченко Источник: ФК Эвертон
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