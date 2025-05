ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон оформил первый летний трансфер

Клуб АПЛ Эвертон на официальном сайте подтвердил, что активировал опцию выкупа контракта центрального полузащитника Карлоса Алькараса.

22-летний игрок выступал за ливерпульскую команду на правах аренды, однако станет полноценным футболистом Эвертона в конце июня. Фламенго получит за Алькараса около 12 миллионов фунтов.

Аргентинец забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи за 18 матчей.

We have triggered the option to make Charly Alcaraz a permanent signing for an undisclosed fee when his loan from Brazilian side Flamengo concludes next month. 🔵🔽