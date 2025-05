28 мая в польском городе Вроцлав будет проведен финальный поединок Лиги конференций, в котором встретятся английский «Челси» и испанский «Бетис». Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

За день до матча болельщики устроили массовую драку в польском месте. Фанаты использовали все, что попадалось на глаза. Кроме кулаков и ног, в бой пошли стаканы с пивом и деревянные стулья.

Чтобы прекратить хаос, который начали фанаты, польской полиции пришлось вмешаться в драку.

ВИДЕО. Летели пиво и стулья. Фаны Бетиса и Челси устроили массовую драку

Betis (left) and Chelsea (right) fans brawling and throwing chairs at one another last night... 🙈🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/nYYMvmy1WR