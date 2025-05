Хайденхайм Франко Шмидта продолжает свою сказочную историю

В ответном матче плей-офф за право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне «Хайденхайм» одержал выездную победу над «Эльферсбергом» со счётом 2:1 (общий счёт – 4:3 по сумме двух встреч).

Таким образом, «Хайденхайм» проведёт свой третий подряд сезон в Бундеслиге.

В шестой раз подряд клуб из Бундеслиги сумел сохранить место в элите по итогам стыковых матчей с командой из второй Бундеслиги.

В последний раз команде из низшего дивизиона удавалось повыситься в классе с третьего места в сезоне 2018/19 – это был «Унион» Берлин.

Напомним, что «Хайденхайм» тренирует Франк Шмидт уже на протяжении 18 лет. Он сумел вывести команду в элиту немецкого футбола, начиная с пятого по рангу дивизиона Германии.

