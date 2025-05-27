Хайденхайм Франко Шмидта продолжает свою сказочную историю
Команда в следующем сезоне снова сыграет в Бундеслиге
В ответном матче плей-офф за право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне «Хайденхайм» одержал выездную победу над «Эльферсбергом» со счётом 2:1 (общий счёт – 4:3 по сумме двух встреч).
Таким образом, «Хайденхайм» проведёт свой третий подряд сезон в Бундеслиге.
В шестой раз подряд клуб из Бундеслиги сумел сохранить место в элите по итогам стыковых матчей с командой из второй Бундеслиги.
- 2025: «Хайденхайм»
- 2024: «Бохум»
- 2023: «Штутгарт»
- 2022: «Герта»
- 2021: «Кёльн»
- 2020: «Вердер»
В последний раз команде из низшего дивизиона удавалось повыситься в классе с третьего места в сезоне 2018/19 – это был «Унион» Берлин.
Напомним, что «Хайденхайм» тренирует Франк Шмидт уже на протяжении 18 лет. Он сумел вывести команду в элиту немецкого футбола, начиная с пятого по рангу дивизиона Германии.
🚨🇩🇪 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Heidenheim will STAY in the Bundesliga! They won their play-off match against Elversberg. ✅— EuroFoot (@eurofootcom) May 26, 2025
Frank Schmidt has been Heidenheim's manager for 18 YEARS — he took them from the 5th division all the way to the Bundesliga.
The journey continues! 👏 pic.twitter.com/sbUJjruBf0
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