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Германия
27 мая 2025, 11:54 | Обновлено 27 мая 2025, 12:22
367
0

Хайденхайм Франко Шмидта продолжает свою сказочную историю

Команда в следующем сезоне снова сыграет в Бундеслиге

27 мая 2025, 11:54 | Обновлено 27 мая 2025, 12:22
367
0
Хайденхайм Франко Шмидта продолжает свою сказочную историю
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче плей-офф за право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне «Хайденхайм» одержал выездную победу над «Эльферсбергом» со счётом 2:1 (общий счёт – 4:3 по сумме двух встреч).

Таким образом, «Хайденхайм» проведёт свой третий подряд сезон в Бундеслиге.

В шестой раз подряд клуб из Бундеслиги сумел сохранить место в элите по итогам стыковых матчей с командой из второй Бундеслиги.

  • 2025: «Хайденхайм»
  • 2024: «Бохум»
  • 2023: «Штутгарт»
  • 2022: «Герта»
  • 2021: «Кёльн»
  • 2020: «Вердер»

В последний раз команде из низшего дивизиона удавалось повыситься в классе с третьего места в сезоне 2018/19 – это был «Унион» Берлин.

Напомним, что «Хайденхайм» тренирует Франк Шмидт уже на протяжении 18 лет. Он сумел вывести команду в элиту немецкого футбола, начиная с пятого по рангу дивизиона Германии.

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига Хайденхайм переходные матчи Эльферсберг статистика
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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