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Чемпионат Германии
Эльверсберг
26.05.2025 21:30 – FT 1 : 2
Хайденхайм
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Германия
26 мая 2025, 23:59 | Обновлено 27 мая 2025, 00:15
1126
2

Драма с голом на 90+5 мин. Определен последний участник Бундеслиги

Хайденхайм с трудом переиграл Эльферсберг и сохранил прописку в элите

26 мая 2025, 23:59 | Обновлено 27 мая 2025, 00:15
1126
2
Драма с голом на 90+5 мин. Определен последний участник Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Драматичным оказался ответный матч плей-офф за право выступать в Бундеслиге сезона 2025/26.

Хайденхайм одержал трудную победу над Эльферсбергом со счетом 2:1 и обеспечил себе место в элитном дивизионе.

После ничьей 2:2 (в первом матче) судьба противостояния решалась на поле Эльферсберга. Гости открыли счет на 9-й минуте благодаря голу Матиаса Хонзака. Однако хозяева быстро ответили: на 31-й минуте Робин Фельгауэр сравнял счет.

Победный гол Хайденхайм забил на 90+5-й минуте Лео Шинза после передачи Пауля Ваннера.

Таким образом, по сумме двух матчей Хайденхайм сохранил прописку в Бундеслиге, а Эльферсберг остался во втором дивизионе.

Бундеслига. Плей-офф за выживание

Ответный матч, 26 мая

Эльферсберг – Хайденхайм – 1:2 (первый матч – 2:2)

Голы: Фельгауэр, 31 – Хонзак, 9, Шинза, 90+5

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Хайденхайм Бундеслига чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига видео голов и обзор переходные матчи Эльферсберг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
"Обоє рябоє..",але Хай особливо в 2му таймі ні про шо,краще було б щоб  пройшов новичок,тай Е.. грав трохи краще.Дивлюсь із-за Гаррі другий сезон Бундеса там судді взагалі то тримають *порядок* на полі,а в цій грі поставили якогось,до речі він кінці 1го тайму мав давати 2гу жовту 23му той що з плетеною кошолкою на голові за грубу відмашку,вже потім роздавав жовті за менші фоли.  
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