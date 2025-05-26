Драма с голом на 90+5 мин. Определен последний участник Бундеслиги
Хайденхайм с трудом переиграл Эльферсберг и сохранил прописку в элите
Драматичным оказался ответный матч плей-офф за право выступать в Бундеслиге сезона 2025/26.
Хайденхайм одержал трудную победу над Эльферсбергом со счетом 2:1 и обеспечил себе место в элитном дивизионе.
После ничьей 2:2 (в первом матче) судьба противостояния решалась на поле Эльферсберга. Гости открыли счет на 9-й минуте благодаря голу Матиаса Хонзака. Однако хозяева быстро ответили: на 31-й минуте Робин Фельгауэр сравнял счет.
Победный гол Хайденхайм забил на 90+5-й минуте Лео Шинза после передачи Пауля Ваннера.
Таким образом, по сумме двух матчей Хайденхайм сохранил прописку в Бундеслиге, а Эльферсберг остался во втором дивизионе.
Бундеслига. Плей-офф за выживание
Ответный матч, 26 мая
Эльферсберг – Хайденхайм – 1:2 (первый матч – 2:2)
Голы: Фельгауэр, 31 – Хонзак, 9, Шинза, 90+5
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