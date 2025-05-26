В понедельник, 26 мая состоится ответный матч финала за выход в Бундеслигу между «Эльфесбергом» и «Хайденхаймом». По Киеву матч начнется в 21:30. Первый поединок завершился вничью со счётом 2:2.

Эльферсберг

Команда из 13-тысячного саарского городка, еще несколько сезонов назад выступавшая в чемпионате любителей этого сезона, смогла набрать 58 очков во второй Бундеслиге и занять 3-е место. От 2-й ступени и прямого повышения в элиту коллектив отделял всего 1 балл. В Кубке Германии клуб дошел до 1/16 финала, где потерпел поражение от леверкузенского «Байера».

Хайденхайм

Нынешний участник еврокубков провалил сезон в чемпионате, набрав всего 29 зачетных пунктов за 34 матча и заняв 16 позицию. В Лиге конференций коллектив дошел до 1/16, проиграв там «Копенгагену» по сумме двух матчей, а в немецком кубке на такой же стадии вылетел от столичной «Герты».

Личные встречи

До этого сезона команды встречались всего дважды, в рамках Бундеслиги 3 2013/14. Тогда в 1 игре победу одержал «Хайденхайм», а еще 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

«Хайденхайм» пропустил 64 мяча в этом сезоне чемпионата Германии – 4-й самый плохой показатель среди всех команд.

Только «Гамбург» забил больше голов (78), чем «Эльферсберг» в этом сезоне Бундеслиги 2 – 64 мяча.

В последних 15 играх чемпионата «Эльферсберг» потерпел всего 1 поражение, в игре против «Пройссена» в середине марта.

В свою очередь «Хайденгайм» проиграл 8 из последних 15 матчей Бундеслиги, еще у 3 был ничейный результат, а у 4 красно-синий клуб одерживал победу.

Возможные стартовые составы

Эльферсберг: Кристоф – Нойбауэр, ле Жонкур, Рор, Баум – Фельгауэр, Шахин – Циммершид, Дамад, Петков – Асллани

Хайденхайм: Мюллер – Зирслебен, Майнка, Буш – Крациг, Шеппнер, Траоре – Бек, Дорш – Гонзак, Пирингер

Прогноз

Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua Эльверсберг Хайденхайм Обе забьют 1.62 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.