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Чемпионат Германии
Хайденхайм
22.05.2025 21:30 – FT 2 : 2
Эльверсберг
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Германия
22 мая 2025, 23:28 | Обновлено 23 мая 2025, 00:04
519
2

Кто попадет в Бундеслигу? В первом переходном матче произошел камбек

Хайденхайм и Эльферсберг сыграли вничью со счетом 2:2

22 мая 2025, 23:28 | Обновлено 23 мая 2025, 00:04
519
2
Кто попадет в Бундеслигу? В первом переходном матче произошел камбек
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 мая в Хайденхайме состоялся первый матч плей-офф за выход в Бундеслигу, элиту немецкого футбола.

«Хайденхайм» и «Эльферсберг» сыграли в напряженном матче вничью (2:2), при этом хозяева поля отыграли два мяча.

Гости открыли счет на 18-й минуте после точного удара Лукаса Петкова. На 42-й минуте Фисник Асллани удвоил преимущество «Эльферсберга».

После перерыва хозяева совершили камбэк. На 62-й минуте Тим Зирслебен сократил отставание, а на 64-й минуте Матиас Гонзак сравнял счет.

Матч завершился боевой ничьей (2:2), и теперь судьба путевки в Бундеслигу решится в матче-ответе, который состоится 26 мая.

Чемпионат Германии. Плей-офф за повышение в классе

Первый матч, 22 мая 2025

Хайденхайм – Эльферсберг – 2:2

Голы: Зирслебен, 62, Гонзак, 64 – Петков, 18, Асллани, 42

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Вторая Бундеслига Хайденхайм Эльферсберг переходные матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Взагалі то гості (в чорному)грали цікавіше,більш комбінаційно,а  Хай-м отримав камбек схоже після *навали*,можна з осторогою загадати що в Бундесі буде новичок.
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