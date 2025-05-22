Кто попадет в Бундеслигу? В первом переходном матче произошел камбек

Вечером 22 мая в Хайденхайме состоялся первый матч плей-офф за выход в Бундеслигу, элиту немецкого футбола.

«Хайденхайм» и «Эльферсберг» сыграли в напряженном матче вничью (2:2), при этом хозяева поля отыграли два мяча.

Гости открыли счет на 18-й минуте после точного удара Лукаса Петкова. На 42-й минуте Фисник Асллани удвоил преимущество «Эльферсберга».

После перерыва хозяева совершили камбэк. На 62-й минуте Тим Зирслебен сократил отставание, а на 64-й минуте Матиас Гонзак сравнял счет.

Матч завершился боевой ничьей (2:2), и теперь судьба путевки в Бундеслигу решится в матче-ответе, который состоится 26 мая.

Чемпионат Германии. Плей-офф за повышение в классе

Первый матч, 22 мая 2025

Хайденхайм – Эльферсберг – 2:2

Голы: Зирслебен, 62, Гонзак, 64 – Петков, 18, Асллани, 42

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