Кто попадет в Бундеслигу? В первом переходном матче произошел камбек
Хайденхайм и Эльферсберг сыграли вничью со счетом 2:2
Вечером 22 мая в Хайденхайме состоялся первый матч плей-офф за выход в Бундеслигу, элиту немецкого футбола.
«Хайденхайм» и «Эльферсберг» сыграли в напряженном матче вничью (2:2), при этом хозяева поля отыграли два мяча.
Гости открыли счет на 18-й минуте после точного удара Лукаса Петкова. На 42-й минуте Фисник Асллани удвоил преимущество «Эльферсберга».
После перерыва хозяева совершили камбэк. На 62-й минуте Тим Зирслебен сократил отставание, а на 64-й минуте Матиас Гонзак сравнял счет.
Матч завершился боевой ничьей (2:2), и теперь судьба путевки в Бундеслигу решится в матче-ответе, который состоится 26 мая.
Чемпионат Германии. Плей-офф за повышение в классе
Первый матч, 22 мая 2025
Хайденхайм – Эльферсберг – 2:2
Голы: Зирслебен, 62, Гонзак, 64 – Петков, 18, Асллани, 42
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