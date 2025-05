Ман Юнайтед подписал форварда за 75 млн. Романо подтвердил

Бразильский нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья вскоре перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные дьяволы» активировали клаусулу 25-летнего футболиста, которая составляет примерно 75 миллионов евро.

Игрок подпишет с клубом 5-летний контракт с опцией продления еще на 1 сезон.

В сезоне 2024/25 Матеус Кунья провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется Ардой Гюлером.

