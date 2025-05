Арсенал продолжил свою феноменальную победную серию

В матче последнего тура АПЛ «Арсенал» на выезде победил «Саутгемптон» со счетом 2:1.

Канониры продолжили свою феноменальную победную серию: в 14 сезонах подряд выиграли в последнем туре!

2024/25: «Саутгемптон» – «Арсенал» – 1:2

2023/24: «Арсенал» – «Эвертон» – 2:1

2022/23: «Арсенал» – «Вулвергемптон» – 5:0

2021/22: «Арсенал» – «Эвертон» – 5:1

2020/21: «Арсенал» – «Брайтон» – 2:0

2019/20: «Арсенал» – «Вотфорд» – 3:2

2018/19: «Бернли» – «Арсенал» – 1:3

2017/18: «Хаддерсфилд» – «Арсенал» – 0:1

2016/17: «Арсенал» – «Эвертон» – 3:1

2015/16: «Арсенал» – «Астон Вилла» – 4:0

2014/15: «Арсенал» – «Вест Бромвич» – 4:1

2013/14: «Норвич» – «Арсенал» – 0:2

2012/13: «Ньюкасл Юнайтед» – «Арсенал» – 0:1

2011/12: «Вест Бромвич» – «Арсенал» – 2:3

Голкипер «Арсенала» Давид Рая разделил с Матцом Селсом с «Ноттингем Форест» звание лучшего вратаря по количеству матчей без пропущенных голов (13).

Саутгемптон стал первой командой в истории АПЛ, проигравшей 30 матчей в сезоне. Предыдущий антирекорд принадлежал «Дерби Каунти» в сезоне 2007/08 (29).

30 – «Саутгемптон», 2024/25

29 – «Дерби Каунти», 2007/08

Arsenal have won their final Premier League game of the season in each of the last FOURTEEN seasons ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅



Finishing strong 💪 pic.twitter.com/xw5guEVLIP