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Англия
25 мая 2025, 23:19 |
167
0

Арсенал продолжил свою феноменальную победную серию

«Канониры» снова победили в последнем туре АПЛ

25 мая 2025, 23:19 |
167
0
Арсенал продолжил свою феноменальную победную серию
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

В матче последнего тура АПЛ «Арсенал» на выезде победил «Саутгемптон» со счетом 2:1.

Канониры продолжили свою феноменальную победную серию: в 14 сезонах подряд выиграли в последнем туре!

2024/25: «Саутгемптон» – «Арсенал» – 1:2
2023/24: «Арсенал» – «Эвертон» – 2:1
2022/23: «Арсенал» – «Вулвергемптон» – 5:0
2021/22: «Арсенал» – «Эвертон» – 5:1
2020/21: «Арсенал» – «Брайтон» – 2:0
2019/20: «Арсенал» – «Вотфорд» – 3:2
2018/19: «Бернли» – «Арсенал» – 1:3
2017/18: «Хаддерсфилд» – «Арсенал» – 0:1
2016/17: «Арсенал» – «Эвертон» – 3:1
2015/16: «Арсенал» – «Астон Вилла» – 4:0
2014/15: «Арсенал» – «Вест Бромвич» – 4:1
2013/14: «Норвич» – «Арсенал» – 0:2
2012/13: «Ньюкасл Юнайтед» – «Арсенал» – 0:1
2011/12: «Вест Бромвич» – «Арсенал» – 2:3

Голкипер «Арсенала» Давид Рая разделил с Матцом Селсом с «Ноттингем Форест» звание лучшего вратаря по количеству матчей без пропущенных голов (13).

Саутгемптон стал первой командой в истории АПЛ, проигравшей 30 матчей в сезоне. Предыдущий антирекорд принадлежал «Дерби Каунти» в сезоне 2007/08 (29).

30 – «Саутгемптон», 2024/25
29 – «Дерби Каунти», 2007/08

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Арсенал Лондон Саутгемптон Саутгемптон - Арсенал Давид Райя Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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