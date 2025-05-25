Арсенал продолжил свою феноменальную победную серию
«Канониры» снова победили в последнем туре АПЛ
В матче последнего тура АПЛ «Арсенал» на выезде победил «Саутгемптон» со счетом 2:1.
Канониры продолжили свою феноменальную победную серию: в 14 сезонах подряд выиграли в последнем туре!
2024/25: «Саутгемптон» – «Арсенал» – 1:2
2023/24: «Арсенал» – «Эвертон» – 2:1
2022/23: «Арсенал» – «Вулвергемптон» – 5:0
2021/22: «Арсенал» – «Эвертон» – 5:1
2020/21: «Арсенал» – «Брайтон» – 2:0
2019/20: «Арсенал» – «Вотфорд» – 3:2
2018/19: «Бернли» – «Арсенал» – 1:3
2017/18: «Хаддерсфилд» – «Арсенал» – 0:1
2016/17: «Арсенал» – «Эвертон» – 3:1
2015/16: «Арсенал» – «Астон Вилла» – 4:0
2014/15: «Арсенал» – «Вест Бромвич» – 4:1
2013/14: «Норвич» – «Арсенал» – 0:2
2012/13: «Ньюкасл Юнайтед» – «Арсенал» – 0:1
2011/12: «Вест Бромвич» – «Арсенал» – 2:3
Голкипер «Арсенала» Давид Рая разделил с Матцом Селсом с «Ноттингем Форест» звание лучшего вратаря по количеству матчей без пропущенных голов (13).
Саутгемптон стал первой командой в истории АПЛ, проигравшей 30 матчей в сезоне. Предыдущий антирекорд принадлежал «Дерби Каунти» в сезоне 2007/08 (29).
30 – «Саутгемптон», 2024/25
29 – «Дерби Каунти», 2007/08
Arsenal have won their final Premier League game of the season in each of the last FOURTEEN seasons ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅— LiveScore (@livescore) May 25, 2025
Finishing strong 💪 pic.twitter.com/xw5guEVLIP
Southampton have become the first team in Premier League history to lose 30 games in a single season, overtaking Derby County's 29 defeats during their 2007–08 season 😬 pic.twitter.com/aJUKbEhJJI— Match of the Day (@BBCMOTD) May 25, 2025
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