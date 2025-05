Остались детали. Наполи ведет переговоры с трансферной целью Барсы

Действующий победитель Серии А, «Наполи», ведет активные переговоры с канадским форвардом «Лилля» Джонатаном Дэвидом относительно трансфера. Летом нападающий покинет французский клуб и станет свободным агентом.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, канадец вместе с агентом уже рассмотрел трансферное предложение «Наполи».

Сейчас стороны обсуждают условия перехода, новый раунд переговоров состоится на следующей неделе.

Джонатан покинет «Лилль» после пяти лет в клубе. За это время форварду удалось провести 232 матча, забив 109 мячей и отдав 30 ассистов.

Ранее писалось, что на игрока охотится «Барселона», которая видит в Джонатане замену Роберту Левандовскому.

