Лапорта принял важное решение после матча с Атлетико. Оно касается звезды
Президент каталонского клуба намерен начать поиски замены Роберта Левандовски
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта принял важное решение после матча с «Атлетико», в котором «сине-гранатовые» добыли победу со счетом 4:2, сообщает El Nacional.
По информации источники, Жоан пришел к четкому понимаю того, что «Барселоне» нужен новый форвард. Он считает, что клуб не может полагаться на Роберта Левандовски в следующем сезоне.
Упущенные польским страйкером моменты дали понять, что каталонскому гранду пора выходить на трансферный рынок. Лапорта дал зеленый свет на поиски нападающего. Рассматриваются кандидатуры Виктора Дьекереша, Александера Исака и Джонатана Дэвида.
Ранее сообщалось о том, что Ханс-Дитер Флик указал 3 игрокам «Барселоны» на дверь.
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