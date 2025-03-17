Лапорта принял важное решение после матча с Атлетико. Оно касается звезды

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта принял важное решение после матча с «Атлетико», в котором «сине-гранатовые» добыли победу со счетом 4:2, сообщает El Nacional.

По информации источники, Жоан пришел к четкому понимаю того, что «Барселоне» нужен новый форвард. Он считает, что клуб не может полагаться на Роберта Левандовски в следующем сезоне.

Упущенные польским страйкером моменты дали понять, что каталонскому гранду пора выходить на трансферный рынок. Лапорта дал зеленый свет на поиски нападающего. Рассматриваются кандидатуры Виктора Дьекереша, Александера Исака и Джонатана Дэвида.

Ранее сообщалось о том, что Ханс-Дитер Флик указал 3 игрокам «Барселоны» на дверь.