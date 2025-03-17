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Испания
17 марта 2025, 11:30 | Обновлено 17 марта 2025, 11:40
1200
2

Лапорта принял важное решение после матча с Атлетико. Оно касается звезды

Президент каталонского клуба намерен начать поиски замены Роберта Левандовски

17 марта 2025, 11:30 | Обновлено 17 марта 2025, 11:40
1200
2
Лапорта принял важное решение после матча с Атлетико. Оно касается звезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта принял важное решение после матча с «Атлетико», в котором «сине-гранатовые» добыли победу со счетом 4:2, сообщает El Nacional.

По информации источники, Жоан пришел к четкому понимаю того, что «Барселоне» нужен новый форвард. Он считает, что клуб не может полагаться на Роберта Левандовски в следующем сезоне.

Упущенные польским страйкером моменты дали понять, что каталонскому гранду пора выходить на трансферный рынок. Лапорта дал зеленый свет на поиски нападающего. Рассматриваются кандидатуры Виктора Дьекереша, Александера Исака и Джонатана Дэвида.

Ранее сообщалось о том, что Ханс-Дитер Флик указал 3 игрокам «Барселоны» на дверь.

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Роберт Левандовски Джонатан Дэвид Барселона Атлетико - Барселона Жоан Лапорта трансферы трансферы Ла Лиги Александер Исак Виктор Дьекереш
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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zzg77
Давно понятно. Исак лучше всего подходит.
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