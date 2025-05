Килиан Мбаппе находится в одном шаге от Золотой Бутсы

В последнем туре чемпионата Испании мадридский «Реал» победил «Реал Сосьедад» со счетом 2:0.

Килиан Мбаппе отличился дублем в этой игре.

Французский форвард «Реала» забил 31 гол в 34 матчах Ла Лиги 2024/25, став четвертым игроком в истории чемпионата Испании, забившим 30+ голов в своем дебютном сезоне.

34 – Роналдо, 1996/97

33 – Пруден, 1940/41

31 – Килиан Мбаппе, 2024/25

30 – Ромарио, 1993/94

Благодаря этим голам Килиан Мбаппе обошел Виктора Декереша в гонке бомбардиров «Золотой Бутсы». Единственным, кто может еще сразиться за приз, остался Мохамед Салах.

62 – Килиан Мбаппе («Реал»)

58.5 – Виктор Декереш («Спортинг»)

56 – Мохамед Салах («Ливерпуль»)

