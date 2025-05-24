Арсенал – Барселона. Финал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 мая в 19:00 решающий матч женской Лиги чемпионов по футболу
24 мая в 19:00 состоится финальный матч Лиги чемпионов по футболу среди женщин.
Английский Арсенал и испанская Барселона определят победителя на стадионе Жозе Алваладе в португальском Лиссабоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В полуфиналах Барселона обыграла Челси (4:1, 4:1), а Арсенал нанес поражение Лиону (1:2, 4:1).
Барселона имеет в активе 3 трофея женской ЛЧ (2021, 2023, 2024), а Арсенал выиграл турнир один раз (2007).
Арсенал – Барселона. Финал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводится УЕФА на YouTube и DAZN, но трансляция имеет геоограничения.
Стартовые составы
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