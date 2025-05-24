24 мая в 19:00 состоится финальный матч Лиги чемпионов по футболу среди женщин.

Английский Арсенал и испанская Барселона определят победителя на стадионе Жозе Алваладе в португальском Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В полуфиналах Барселона обыграла Челси (4:1, 4:1), а Арсенал нанес поражение Лиону (1:2, 4:1).

Барселона имеет в активе 3 трофея женской ЛЧ (2021, 2023, 2024), а Арсенал выиграл турнир один раз (2007).

Арсенал – Барселона. Финал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводится УЕФА на YouTube и DAZN, но трансляция имеет геоограничения.

Стартовые составы

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