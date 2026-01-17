Два легионера присоединились к Динамо на тренировочных сборах в Турции

Футболисты киевского «Динамо» – Эдуардо Герреро и Владислав Бленуце – присоединились к «Динамо» на тренировочных сборах в Турции, которые стартовали 15 января.

Бленуце вовремя прибыл на место базирования «бело-синих», однако отпросился у главного тренера Игоря Костюка по веской причине. В пятницу, 16 января, в семье румынского форварда появилась дочь.

После того, как Владислав посетил свою жену Оливию, он вернулся в расположение украинской команды.

Герреро прилетел лагерь «Динамо» с опозданием из-за болезни, из-за которой он был вынужден задержаться на родине, в Панаме. На данный момент оба легионера занимаются вместе со своими одноклубниками.

Первый спарринг подопечные Игоря Костюка проведут во вторник, 20 января. Соперником «бело-синих» станет «Корона», которая выступает в элитном дивизионе чемпионата Польши.