Наполи отметился двумя интересными достижениями в Серии А

В последнем туре чемпионата Италии Наполи победил Кальяри со счетом 2:0 и в четвертый раз в своей истории стал чемпионом Италии.

При этом Наполи обновил несколько интересных рекордов Серии А.

Никогда раньше в истории чемпионата (с 20 командами) чемпионом страны не становился клуб, который в предыдущем сезоне был 10-м.

Также интересным фактом является то, что за последние 30 лет ни один чемпион по топ-5 европейским чемпионатам не выигрывал титул чемпиона своей страны, имея в своем активе только 59 забитых мячей.

В текущем сезоне Наполи по количеству забитых мячей находится всего на 4-5 месте.

10th ---> 1st - Napoli set a new record in the history of the 20-team #SerieA: no team had ever won the title by finishing the previous championship in 10th place. Climb.#NapoliCagliari pic.twitter.com/9sQZVNRw0o