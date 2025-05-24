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  4. Наполи отметился двумя интересными достижениями в Серии А
Италия
24 мая 2025, 08:19 |
319
0

Наполи отметился двумя интересными достижениями в Серии А

Закончился чемпионат Италии, в котором победу праздновал Наполи

24 мая 2025, 08:19 |
319
0
Наполи отметился двумя интересными достижениями в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

В последнем туре чемпионата Италии Наполи победил Кальяри со счетом 2:0 и в четвертый раз в своей истории стал чемпионом Италии.

При этом Наполи обновил несколько интересных рекордов Серии А.

Никогда раньше в истории чемпионата (с 20 командами) чемпионом страны не становился клуб, который в предыдущем сезоне был 10-м.

Также интересным фактом является то, что за последние 30 лет ни один чемпион по топ-5 европейским чемпионатам не выигрывал титул чемпиона своей страны, имея в своем активе только 59 забитых мячей.

В текущем сезоне Наполи по количеству забитых мячей находится всего на 4-5 месте.

  • 79 - Интер
  • 76 - Аталанта
  • 61 - Лацио
  • 59 - Милан
  • 59 - Наполи
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Наполи чемпионат Италии по футболу Кальяри Серия A статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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