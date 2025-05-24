Наполи отметился двумя интересными достижениями в Серии А
Закончился чемпионат Италии, в котором победу праздновал Наполи
В последнем туре чемпионата Италии Наполи победил Кальяри со счетом 2:0 и в четвертый раз в своей истории стал чемпионом Италии.
При этом Наполи обновил несколько интересных рекордов Серии А.
Никогда раньше в истории чемпионата (с 20 командами) чемпионом страны не становился клуб, который в предыдущем сезоне был 10-м.
Также интересным фактом является то, что за последние 30 лет ни один чемпион по топ-5 европейским чемпионатам не выигрывал титул чемпиона своей страны, имея в своем активе только 59 забитых мячей.
В текущем сезоне Наполи по количеству забитых мячей находится всего на 4-5 месте.
- 79 - Интер
- 76 - Аталанта
- 61 - Лацио
- 59 - Милан
- 59 - Наполи
10th ---> 1st - Napoli set a new record in the history of the 20-team #SerieA: no team had ever won the title by finishing the previous championship in 10th place. Climb.#NapoliCagliari pic.twitter.com/9sQZVNRw0o— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 23, 2025
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