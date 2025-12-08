«Было три предложения». Игрок Полтавы мог перейти в европейский клуб
Игрок СК «Полтава» Арсентий Дорошенко рассказал, как оказался в команде и почему сорвались трансферы в зарубежные клубы.
– Ты пришел в команду только в октябре. Как оказался в СК «Полтава»?
– Была небольшая задержка с документами до середины августа, все клубы на тот момент уже были укомплектованы, поэтому найти вариант было непросто. Я тренировался с любительской командой в Тернополе, поддерживал форму индивидуально. Когда появился вариант со СК «Полтава», приехал, потренировался полторы недели – и мне предложили контракт. Физически было тяжело, три месяца без футбола дали о себе знать, но индивидуальные тренировки помогли быстро войти в ритм.
– Это был единственный вариант из УПЛ?
– Я хотел попробовать свои силы в европейских чемпионатах и ждал варианты оттуда. Было три предложения, но из-за задержки с документами с каждым все откладывалось. Я оказался в СК «Полтава» и очень счастлив, что так получилось.
