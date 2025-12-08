Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Было три предложения». Игрок Полтавы мог перейти в европейский клуб
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 12:27
«Было три предложения». Игрок Полтавы мог перейти в европейский клуб

Помешали проблемы с документами

«Было три предложения». Игрок Полтавы мог перейти в европейский клуб
СК Полтава

Игрок СК «Полтава» Арсентий Дорошенко рассказал, как оказался в команде и почему сорвались трансферы в зарубежные клубы.

– Ты пришел в команду только в октябре. Как оказался в СК «Полтава»?

– Была небольшая задержка с документами до середины августа, все клубы на тот момент уже были укомплектованы, поэтому найти вариант было непросто. Я тренировался с любительской командой в Тернополе, поддерживал форму индивидуально. Когда появился вариант со СК «Полтава», приехал, потренировался полторы недели – и мне предложили контракт. Физически было тяжело, три месяца без футбола дали о себе знать, но индивидуальные тренировки помогли быстро войти в ритм.

– Это был единственный вариант из УПЛ?

– Я хотел попробовать свои силы в европейских чемпионатах и ждал варианты оттуда. Было три предложения, но из-за задержки с документами с каждым все откладывалось. Я оказался в СК «Полтава» и очень счастлив, что так получилось.

Ранее Дорошенко прокомментировал слова Виктора Вацко о том, что игроки команды играют за «тарелку супа».

Арсентий Дорошенко Полтава трансферы трансферы УПЛ
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
