Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Онана вспомнил, как проигрывал в Финале Европы от Манчестер Юнайтед
Лига Европы
20 мая 2025, 15:59 | Обновлено 20 мая 2025, 16:06
91
0

Онана вспомнил, как проигрывал в Финале Европы от Манчестер Юнайтед

Сейчас голкипер защищает цвета именно «красных дьяволов»

20 мая 2025, 15:59 | Обновлено 20 мая 2025, 16:06
91
0
Онана вспомнил, как проигрывал в Финале Европы от Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прокомментировал предстоящий финал Лиги Европы, где «красные дьяволы» встретятся с «Тоттенхэмом».

«Мы настроены очень позитивно и заряжено, ведь все понимаем – это важнейший матч. Мы знаем этот стадион, мы побеждали там «Атлетик», и надеюсь, что домой вернемся с победой.

Для нас это был сложнейший сезон, но у нас есть одна большая возможность, и мы должны ею воспользоваться. Я не говорю, что в случае выигрыша мы спасем сезон, но это хоть как-то принесет радость нашим болельщикам», – прокомментировал Онана.

Андре Онана уже играл в своей карьере в финале Лиги Европы в 2017 году. Тогда он в составе «Аякса» проиграл именно «Манчестер Юнайтед».

«Для меня финал – большая честь. Мой первый финал был именно против «Юнайтед» в Лиге Европы, и мы тогда проиграли. Поэтому быть в финале в составе «Манчестер Юнайтед» на этот раз для меня – нечто чрезвычайное».

По теме:
Тренер гранда мог покинуть клуб в январе. Стало известно, почему остался
«Мелочей не бывает». Нещерет оценил влияние логистики на результаты ЛЕ
Романо: Манчестер Юнайтед подпишет нападающего. Большая сумма
Лига Европы Андре Онана Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Футбол | 20 мая 2025, 07:42 12
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба

Иван Ордец покинул клуб «Бохум»

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 20 мая 2025, 10:05 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

ФЕДОРЧУК: «Нет Ярмоленко, Буяльского, есть Назарина и Пихаленок. Это как?»
Футбол | 20.05.2025, 10:11
ФЕДОРЧУК: «Нет Ярмоленко, Буяльского, есть Назарина и Пихаленок. Это как?»
ФЕДОРЧУК: «Нет Ярмоленко, Буяльского, есть Назарина и Пихаленок. Это как?»
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Футбол | 20.05.2025, 01:04
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Шахтер уже подписал контракт с новым тренером. Возглавит клуб летом
Футбол | 20.05.2025, 16:01
Шахтер уже подписал контракт с новым тренером. Возглавит клуб летом
Шахтер уже подписал контракт с новым тренером. Возглавит клуб летом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
20.05.2025, 00:44 1
Бокс
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
19.05.2025, 08:57 11
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 3
Футбол
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
19.05.2025, 07:45 1
Бокс
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
20.05.2025, 09:13 6
Футбол
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
18.05.2025, 18:57
Футбол
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
19.05.2025, 00:16 6
Футбол
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
19.05.2025, 04:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем