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Лига Европы
Тоттенхэм
21.05.2025 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
20 мая 2025, 06:37 | Обновлено 20 мая 2025, 07:12
162
0

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 21 мая в 22:00 финальный матч Лиги Европы в испанском Бильбао

20 мая 2025, 06:37 | Обновлено 20 мая 2025, 07:12
162
0
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

21 мая в 22:00 в испанском Бильбао состоится финальный матч Лиги Европы 2024/25.

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определят победителя на стадионе «Сен-Мамес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать Феликс Цвайер из Германии.

Оба финалиста провалили сезон в Англии, и трофей Лиги Европы может скрасить неудачу в АПЛ.

Победитель финального матча получит право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

Ранее в полуфиналах МЮ дважды разгромил Атлетик Бильбао (3:0, 4:1), а Тоттенхэм оказался сильнее норвежского Буде-Глимт (3:1, 2:0).

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
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Трансляция матча В эфире

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Лига Европы Тоттенхэм Манчестер Юнайтед смотреть онлайн Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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