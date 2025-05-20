21 мая в 22:00 в испанском Бильбао состоится финальный матч Лиги Европы 2024/25.

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определят победителя на стадионе «Сен-Мамес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать Феликс Цвайер из Германии.

Оба финалиста провалили сезон в Англии, и трофей Лиги Европы может скрасить неудачу в АПЛ.

Победитель финального матча получит право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

Ранее в полуфиналах МЮ дважды разгромил Атлетик Бильбао (3:0, 4:1), а Тоттенхэм оказался сильнее норвежского Буде-Глимт (3:1, 2:0).

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO.

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