Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков

В конце мая болельщиков ждет финальный аккорд сезона – три увлекательных финала всех еврокубковвых турниров.

Даты финалов: Лига Европы (21 мая), Лига конференций (28 мая), Лига чемпионов (31 мая).

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Финал Лиги Европы УЕФА 2024/25 будет разыгран первым среди трех турниров.

Решающий матч пройдет 21 мая на стадионе Сан-Мамес в Бильбао (Испания). Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени

Это будет третий финал Лиги Европы, в котором сыграют два английских клуба. Обе команды имеют богатый опыт выступлений в этом еврокубке: Тоттенхэм выигрывал Кубок УЕФА в 1972 и 1984 годах, а Манчестер Юнайтед становился победителем Лиги Европы в 2017 году.

Сан-Мамес – стадион с вместимостью более 50 тысяч зрителей, открытый в 2013 году. Это первый финал Лиги Европы, который пройдет на этом стадионе. Ранее здесь проводился финал женской Лиги чемпионов УЕФА 2024.

Атлетик очень хотел сыграть в домашнем финале, но в полуфинале дважды уступил МЮ (0:3, 1:4). Тоттенхэм не оставил шансов норвежскому Буде Глимт (3:1, 2:0).

Победитель финала получит место в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2025/26. Также команда-победитель получит право сыграть в Суперкубке УЕФА против победителя Лиги чемпионов 2024/25.

Этот финал обещает стать напряженным противостоянием двух английских клубов, которые после провального сезона в АПЛ стремятся обеспечить себе место в Лиге чемпионов следующего сезона.

Лига Европы УЕФА 2024/25

Финал. 21 мая. 22:00. Бильбао (Испания)

Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия)

Финал Лиги конференций УЕФА 2024/25

Решающий матч третьего по силе еврокубка пройдет 28 мая во Вроцлаве (Польша). В финале встретятся испанский Реал Бетис и английский Челси. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Стадион Вроцлав, также известный как Тарчиньски Арена, вмещает более 40 тысяч зрителей и является домом для польского клуба Шленск. Арена была открыта в 2011 году и ранее принимала матчи чемпионата Европы 2012. Это будет третья финальная игра турнира УЕФА, проведенная в Польше, после финалов Лиги Европы в 2015 и 2021 годах.



Для испанского клуба Бетис это будет первая европейская финальная игра в истории. В полуфинале Бетис обыграл Фиорентину (2:1, 2:2 д.в)..

Английский клуб Челси стремится выиграть свой первый титул в Лиге конференций. В полуфинале Челси уверенно прошел шведский Юргорден (4:1, 1:0).

Лига конференций УЕФА 2024/25

Финал. 28 мая. 22:00. Вроцлав (Польша)

Бетис (Испания) – Челси (Англия)

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 – вишенка на торте – состоится в субботу, 31 мая 2025 года, на стадионе Альянц Арена в Мюнхене (Германия). Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

В решающем поединке встретятся два титулованных клуба: французский ПСЖ и итальянский Интер. Парижане в полуфинале обыграли лондонский Арсенал (1:0, 2:1), а миланская команда в серии с Барселоной одержала драматичную победу (3:3, 4:3 д.в.)

Альянц Арена вмещает 75 тысяч зрителей и ранее принимала финал Лиги чемпионов в 2012 году, когда Челси победил Баварию в серии пенальти. Стадион также был ареной матчей ЧМ-2006 и Евро-2020, а недавно принимал игры Евро-2024.

Победитель финала получит право сыграть в Суперкубке УЕФА-2025 против победителя Лиги Европы 2024/25, а также выйдет в Интерконтинентальный кубок 2025 и Клубный чемпионат мира 2029.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

Финал. 29 мая. 22:00. Мюнхен (Германия)

ПСЖ (Франция) – Интер (Италия)