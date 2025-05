17 мая проходит финальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Манчестер Сити.

Коллективы играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 36-й минуте форвард горожан Омар Мармуш не реализовал пенальти. Сейв оформил голкипер орлов Дин Хендерсон.

Кристал Пэлас побеждает соперников со счетом 1:0. На 16-й забил Эберечи Эзе.

ВИДЕО. Форвард Манчестер Сити не реализовал пенальти в финале Кубка Англии

DEAN HENDERSON.



The @CPFC shot-stopper with an incredible save to deny Omar Marmoush from the spot 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/Mxf5URv9K6