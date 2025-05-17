Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Форвард Манчестер Сити не реализовал пенальти в финале Кубка Англии
Англия
17 мая 2025, 19:16 | Обновлено 17 мая 2025, 19:25
805
0

ВИДЕО. Форвард Манчестер Сити не реализовал пенальти в финале Кубка Англии

Дин Хендерсон парировал удар с точки от Омара Мармуша, Кристал Пэлас ведет 1:0

17 мая 2025, 19:16 | Обновлено 17 мая 2025, 19:25
805
0
ВИДЕО. Форвард Манчестер Сити не реализовал пенальти в финале Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

17 мая проходит финальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Манчестер Сити.

Коллективы играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 36-й минуте форвард горожан Омар Мармуш не реализовал пенальти. Сейв оформил голкипер орлов Дин Хендерсон.

Кристал Пэлас побеждает соперников со счетом 1:0. На 16-й забил Эберечи Эзе.

ВИДЕО. Форвард Манчестер Сити не реализовал пенальти в финале Кубка Англии

По теме:
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Как Кристал Пэлас вышел вперед в финале Кубка Англии против Ман Сити
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Текстовая трансляция. LIVE
Дин Хендерсон Омар Мармуш Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Манчестер Сити пенальти видео сэйвы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Футбол | 17 мая 2025, 07:46 5
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера

«Ньюкасл» интересуется украинцем

Последний раз. Наполи готовит финальное предложение о трансфере Судакова
Футбол | 17 мая 2025, 12:45 12
Последний раз. Наполи готовит финальное предложение о трансфере Судакова
Последний раз. Наполи готовит финальное предложение о трансфере Судакова

«Шахтер» отклонил первый запрос итальянского клуба о переходе украинца

Гарри Кейн установил уникальный рекорд Бундеслиги
Футбол | 17.05.2025, 19:09
Гарри Кейн установил уникальный рекорд Бундеслиги
Гарри Кейн установил уникальный рекорд Бундеслиги
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Футбол | 17.05.2025, 09:09
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 17.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
16.05.2025, 21:08
Теннис
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
16.05.2025, 00:40 1
Бокс
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
16.05.2025, 09:10 8
Футбол
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
16.05.2025, 02:34
Бокс
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
17.05.2025, 00:12 1
Футбол
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
16.05.2025, 04:25 1
Футбол
«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
15.05.2025, 19:51 6
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
16.05.2025, 11:11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем