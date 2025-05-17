ВИДЕО. Форвард Манчестер Сити не реализовал пенальти в финале Кубка Англии
Дин Хендерсон парировал удар с точки от Омара Мармуша, Кристал Пэлас ведет 1:0
17 мая проходит финальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Манчестер Сити.
Коллективы играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
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На 36-й минуте форвард горожан Омар Мармуш не реализовал пенальти. Сейв оформил голкипер орлов Дин Хендерсон.
Кристал Пэлас побеждает соперников со счетом 1:0. На 16-й забил Эберечи Эзе.
ВИДЕО. Форвард Манчестер Сити не реализовал пенальти в финале Кубка Англии
DEAN HENDERSON.— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 17, 2025
The @CPFC shot-stopper with an incredible save to deny Omar Marmoush from the spot 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/Mxf5URv9K6
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