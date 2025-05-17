Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Кристал Пэлас вышел вперед в финале Кубка Англии против Ман Сити
Англия
17 мая 2025, 19:10 | Обновлено 17 мая 2025, 19:11
392
0

ВИДЕО. Как Кристал Пэлас вышел вперед в финале Кубка Англии против Ман Сити

Эберечи Эзе поразил ворота горожан на 16-й минуте решающего поединка

17 мая 2025, 19:10 | Обновлено 17 мая 2025, 19:11
392
0
ВИДЕО. Как Кристал Пэлас вышел вперед в финале Кубка Англии против Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

17 мая проходит финальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Манчестер Сити.

Коллективы играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 16-й минуте Эберечи Эзе открыл счет и вывел орлов вперед. Ассист отдал Даниель Муньос.

Для Эзе этот гол стал четвертым в текущем розыгрыше Кубка страны.

ВИДЕО. Как Кристал Пэлас вышел вперед в финале Кубка Англии против Ман Сити

По теме:
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Форвард Манчестер Сити не реализовал пенальти в финале Кубка Англии
Прикарпатье – Виктория – 0:1. Видео гола и обзор матча
Кристал Пэлас Эберечи Эзе видео голов и обзор Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний раз. Наполи готовит финальное предложение о трансфере Судакова
Футбол | 17 мая 2025, 12:45 12
Последний раз. Наполи готовит финальное предложение о трансфере Судакова
Последний раз. Наполи готовит финальное предложение о трансфере Судакова

«Шахтер» отклонил первый запрос итальянского клуба о переходе украинца

О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
Другие виды | 16 мая 2025, 20:31 6
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть

Итоги жеребьевки финальной части чемпионата Европы по гандболу 2026

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это великолепный игрок. Этот клуб – на вершине»
Футбол | 17.05.2025, 19:27
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это великолепный игрок. Этот клуб – на вершине»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это великолепный игрок. Этот клуб – на вершине»
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 17.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Бокс | 17.05.2025, 00:21
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
16.05.2025, 15:23 1
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
16.05.2025, 07:44 16
Футбол
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
17.05.2025, 09:09 2
Футбол
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
17.05.2025, 02:25 1
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
16.05.2025, 03:49
Бокс
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
16.05.2025, 04:44 1
Бокс
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
17.05.2025, 07:46 5
Футбол
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
17.05.2025, 08:21 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем