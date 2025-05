17 мая проходит финальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Манчестер Сити.

Коллективы играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 16-й минуте Эберечи Эзе открыл счет и вывел орлов вперед. Ассист отдал Даниель Муньос.

Для Эзе этот гол стал четвертым в текущем розыгрыше Кубка страны.

ВИДЕО. Как Кристал Пэлас вышел вперед в финале Кубка Англии против Ман Сити

CRYSTAL PALACE STRIKE FIRST IN THE FINAL 😲



Who else but @EbereEze10!? 🤩#EmiratesFACup pic.twitter.com/CQGR9cUFPl