ВИДЕО. Как Кристал Пэлас вышел вперед в финале Кубка Англии против Ман Сити
Эберечи Эзе поразил ворота горожан на 16-й минуте решающего поединка
17 мая проходит финальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Манчестер Сити.
Коллективы играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
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На 16-й минуте Эберечи Эзе открыл счет и вывел орлов вперед. Ассист отдал Даниель Муньос.
Для Эзе этот гол стал четвертым в текущем розыгрыше Кубка страны.
ВИДЕО. Как Кристал Пэлас вышел вперед в финале Кубка Англии против Ман Сити
CRYSTAL PALACE STRIKE FIRST IN THE FINAL 😲— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 17, 2025
Who else but @EbereEze10!? 🤩#EmiratesFACup pic.twitter.com/CQGR9cUFPl
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