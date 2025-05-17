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Шотландия
17 мая 2025, 18:32 | Обновлено 17 мая 2025, 18:33
455
0

Самый титулованный игрок Селтика забил в 16 сезоне подряд

Случилось это на четвертой добавленной минуте последнего матча чемпионата

17 мая 2025, 18:32 | Обновлено 17 мая 2025, 18:33
455
0
Самый титулованный игрок Селтика забил в 16 сезоне подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Форрест

В матче последнего тура чемпионата Шотландии Селтик дома сыграл вничью с Сент-Мирреном со счетом 1:1.

Селтик отыгрался на четвертой добавленной минуте усилиями Джеймса Форреста. Интересен тот факт, что 33-летний шотландский нападающий забил свой первый гол в сезоне 2024/25.

Этот гол продолжил феноменальную серию Форреста. Уже в 16 сезоне подряд шотландец забил минимум один гол. Лучшим для Джеймса Форреста был сезон 2018/19, в котором он забил 11 голов в чемпионате Шотландии.

Напомним, Джеймс Форрест является самым титулованным игроком Селтика за всю историю, имея в своем активе 26 трофеев.

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Селтик чемпионат Шотландии по футболу статистика Сент-Миррен
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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