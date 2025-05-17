Самый титулованный игрок Селтика забил в 16 сезоне подряд
Случилось это на четвертой добавленной минуте последнего матча чемпионата
В матче последнего тура чемпионата Шотландии Селтик дома сыграл вничью с Сент-Мирреном со счетом 1:1.
Селтик отыгрался на четвертой добавленной минуте усилиями Джеймса Форреста. Интересен тот факт, что 33-летний шотландский нападающий забил свой первый гол в сезоне 2024/25.
Этот гол продолжил феноменальную серию Форреста. Уже в 16 сезоне подряд шотландец забил минимум один гол. Лучшим для Джеймса Форреста был сезон 2018/19, в котором он забил 11 голов в чемпионате Шотландии.
Напомним, Джеймс Форрест является самым титулованным игроком Селтика за всю историю, имея в своем активе 26 трофеев.
It just had to be him 🙌— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) May 17, 2025
James Forrest grabs a late equaliser for Celtic that means he's scored in 16 consecutive seasons for the club 👏#BBCFootball pic.twitter.com/Qio7TzBcLj
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