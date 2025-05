Самый титулованный игрок Селтика забил в 16 сезоне подряд

В матче последнего тура чемпионата Шотландии Селтик дома сыграл вничью с Сент-Мирреном со счетом 1:1.

Селтик отыгрался на четвертой добавленной минуте усилиями Джеймса Форреста. Интересен тот факт, что 33-летний шотландский нападающий забил свой первый гол в сезоне 2024/25.

Этот гол продолжил феноменальную серию Форреста. Уже в 16 сезоне подряд шотландец забил минимум один гол. Лучшим для Джеймса Форреста был сезон 2018/19, в котором он забил 11 голов в чемпионате Шотландии.

Напомним, Джеймс Форрест является самым титулованным игроком Селтика за всю историю, имея в своем активе 26 трофеев.

