Тоттенхэм Хотспур продолжил свое падение в АПЛ

16 мая в матче 37-го тура АПЛ «Астон Вилла» дома победила «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 2:0.

«Астон Вилла» продлила свою беспроигрышную домашнюю серию во всех турнирах до 21 матча (15 побед и 6 ничьих). Эта серия является самой длинной для бирмингемцев за последние 48 лет.

В рамках АПЛ «Астон Вилла» победила в 8-ми из последних 9-ти матчей, что является лучшей текущей формой среди всех команд лиги.

Свой дебютный гол в АПЛ забил французский полузащитник «Астон Виллы» Бубакар Камара, которому понадобилось для этого 69 матчей.

«Тоттенхэм Хотспур» в свою очередь проиграл уже 25-й матч в сезоне во всех турнирах. Это стало повторением антирекорда клуба. В сезоне 1991/92 лондонцы проиграли также 25 раз во всех турнирах.

Сезоны, когда «Тоттенхэм» уступил 25 раз:

«Тоттенхэм Хотспур» пропустил в 12-м подряд матче АПЛ. Такого с командой не случалось с 2010 года.

В последний раз «Тоттенхэм» оставил свои ворота в неприкосновенности еще 16 февраля, когда была одержана победа над «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

