25 побед. Синнер присоединился к легендам: Федереру, Надалю и Джоковичу

Итальянский теннисист Янник Синнер присоединился к легендарному списку, в который входят Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей, одержав 25-ю победу подряд на турнирах уровня ATP-тура.

Синнер продлил свою впечатляющую победную серию 15 мая вечером в Риме, разгромив Каспера Рууда со счетом 6:0, 6:1 и выйдя в полуфинал престижного турнира ATP 1000 в столице Италии.

Этот матч стал для него 25-м выигранным подряд, и с этим достижением он стал всего пятым игроком в этом столетии, кто сумел одержать 25 и более побед подряд на турнирах основного тура.

Мужчины, одержавшие 25 и более побед подряд в XXI веке:

Последнее поражение Синнера было в финале турнира в Пекине от Карлоса Алькараса в октябре прошлого года.

С тех пор его 25 побед включают:

