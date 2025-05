Камерунский вингер «Брентфорда» Бриан Мбемо вошел в историю клуба.

В текущем сезоне 25-летний футболист забил 18 голов и отдал 8 голевых передач в рамках Английской Премьер-лиги, что стало лучшим показателем для одного игрока в истории клуба.

Для самого Мбемо этот сезон стал самым результативными в карьере: более результативная была лишь кампания 19/20, в которой камерунец отличился 15 голами и 7 ассистами.

После 36 туров АПЛ «Брентфорд» диет на 8-м месте, имея в своем активе 55 очков.

