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  4. Бриан Мбемо вошел в историю Брентфорда
Англия
16 мая 2025, 00:10 |
88
0

Бриан Мбемо вошел в историю Брентфорда

Вингер стал лучшим в истории по количеству голевых действий за сезон

16 мая 2025, 00:10 |
88
0
Бриан Мбемо вошел в историю Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Мбемо

Камерунский вингер «Брентфорда» Бриан Мбемо вошел в историю клуба.

В текущем сезоне 25-летний футболист забил 18 голов и отдал 8 голевых передач в рамках Английской Премьер-лиги, что стало лучшим показателем для одного игрока в истории клуба.

Для самого Мбемо этот сезон стал самым результативными в карьере: более результативная была лишь кампания 19/20, в которой камерунец отличился 15 голами и 7 ассистами.

После 36 туров АПЛ «Брентфорд» диет на 8-м месте, имея в своем активе 55 очков.

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Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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