Большая потеря для бланкос. Составы на суперматч Реал – Манчестер Сити
Встреча пройдет в 22:00 по Киеву
В среду, 10 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Команды подходят к встрече в хороших позициях: «Реал» набрал 12 очков в пяти турах, а «Сити» отстает всего на два балла, что добавляет матчу особой интриги.
В стартовом составе «Реала» большая потеря – Киллиан Мбаппе из-за травмы начнет матч на скамейке запасных. Андрей Лунин уступил место в основе Тибо Куртуа.
«Реал»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Каррерас, Тчуамени, Себальоc, Беллингем, Родриго, Гарсия, Винисиус.
«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Гонсалес, Шерки, Фоден, Силва, Холанд, Доку.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Костюк определился со своими помощниками к завершению первой части сезона
Поединок состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву
Тіпа, до того Андрюха грав постійно, але цього разу Алонсо вирішив надати трохи практики іншому голкіперу.