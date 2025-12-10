Большая потеря для бланкос. Составы на суперматч Реал – Манчестер Сити

В среду, 10 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды подходят к встрече в хороших позициях: «Реал» набрал 12 очков в пяти турах, а «Сити» отстает всего на два балла, что добавляет матчу особой интриги.

В стартовом составе «Реала» большая потеря – Киллиан Мбаппе из-за травмы начнет матч на скамейке запасных. Андрей Лунин уступил место в основе Тибо Куртуа.

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Каррерас, Тчуамени, Себальоc, Беллингем, Родриго, Гарсия, Винисиус.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Гонсалес, Шерки, Фоден, Силва, Холанд, Доку.