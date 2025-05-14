Сильнейшее Динамо в истории. 50 лет назад киевляне выиграли Кубок кубков

Сегодня, 14 мая, знаковая для украинского футбола дата. Именно в этот день 50 лет назад киевское «Динамо» победило на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в швейцарском Базеле венгерский «Ференцварош» и впервые в истории завоевало евротрофей – Кубок обладателей кубков. Команду, выступавшую тогда под руководством тренерского дуэта Лобановский – Базилевич, поныне считают самой звездной за все времена нашего футбола. Вспоминаем о ней и о победе 50-летней дани на основе воспоминаний непосредственных участников, отдельных из которых уже нет в живых.

Рождение легенды

На самом деле создание коллектива, написавшего историю, началось с громкого поражения. 10 октября 1973 года «Динамо» в финале Кубка СССР встречалось с «Араратом». Доминировало полностью и вело 1:0 благодаря голу с пенальти от Виктора Колотова. Киевляне контролировали ход игры до тех пор, пока тренер Александр Севидов за считанные минуты до завершения основного времени не решил заменить лидеров команды – Олега Блохина и Леонида Буряка. Цель сейчас выглядит банально: Валерий Зуев и Виктор Кондратов выходили на поле, чтобы получить звание мастеров спорта. В итоге локальные замены оказались роковыми: на 89-й минуте Левон Иштоян счет сравнял, а в экстра-тайме принес армянам победу.

Организационные выводы были внезапными.

«Сан Саныча даже не пустили после игры с «Араратом» в раздевалку и не разрешили вернуться вместе с нами в Киев. Больше мы его тоже не видели», – рассказывал защитник Виктор Матвиенко.

1973-й. Финал Кубка СССР. Левон Иштоян забивает в ворота Евгения Рудакова

Новым тренером спустя непродолжительное время назначили Валерия Лобановского. 36-летний специалист был креатурой первого секретаря Коммунистической партии Украины Владимира Щербицкого, под патронатом которого 29-летний Лобан, собственно, и начал тренерскую деятельность в «Днепре». Говорят, что Щербицкий, который в 1968-м еще был председателем Совета министров Украинской ССР, был привязан к Лобановскому не только из-за увлечения его тренерскими идеями, но и потому, что Валерий, будучи большим интеллектуалом, оказал огромное влияние на сына главного коммуниста Украины. Щербицкий-младший страдал от наркотической зависимости и только с помощью Лобановского, который был для него другом и авторитетом, на время отходил от этой привычки.

Лобановский, выведший «Днепр» в высшую лигу, работу с «Динамо» начал как сторонний наблюдатель. Сезон-1973 киевляне завершали во главе с Михаилом Команом и Виктором Терентьевым.

«Лобановский ездил с командой, присматривался, но в тренировочный процесс не вмешивался, – рассказывает защитник Стефан Решко. – Первую тренировку Валерий Васильевич провел накануне ответного матча Кубка УЕФА против немецкого «Штутгарта». Дома мы победили 2:0, имели шансы выходить дальше. Лобановский нас за сутки до матча хорошо погонял, погрузил в конце сезона скоростной работой. Наутро просыпаемся – ужасная крепатура. Сгорели 0:3. На мой взгляд, Валерий Васильевич это поражение спровоцировал сознательно. Чтобы начать 1974-й с нуля. Лобановский вместе с Базилевичем собирались воплощать свои программы, научный подход. С подготовкой к еврокубкам форму пришлось бы форсировать. Другими словами, тренеры сделали все, чтобы «Штутгарт» мы не прошли. Также тогда заморозок был, скользкое поле. Подогрева газона тогда еще не было, а у нас было только по одной паре бутсов. Это усложнило задачу. Соперники вышли на прилипках, а мы – на шипах. Немцы лучше держались на ногах».

Старого друга Базилевича, с которым в свое время вместе начинали в «Динамо», уходили из команды из-за недоразумений с Виктором Масловым и завершали карьеры в результате конфликта с Олегом Ошенковым в «Шахтере», Лобановский вернул в Киев из Донецка. А уже Олег Петрович привлек в тренировочный процесс ученого Анатолия Зеленцова, наработками которого пользовался, будучи тренером «Шахтера».

Валерий Лобановский и Олег Базилевич

Игра на выживание

«С приходом Лобановского в «Динамо» упорядочилась клубная жизнь, – говорил Виктор Матвиенко. – Системность в работе появилась. До Валерия Васильевича никто ни за что не отвечал. Тренировочный процесс у нас как строился? Посмотрел тренер на небо: «Погода хорошая? Будем так заниматься». Никто не составлял ни межигровых или недельных планов, ни не конспектировал проведенную тренировочную работу».

«Две недели после матча в Штутгарте отдохнули и к работе, - вспоминает Стефан Решко. – Необычным было все – интенсивность, нагрузка, объем. Лобановский с Базилевичем перед каждой тренировкой делали установку, как перед игрой. Когда выходили, уже знали, что будем делать и для чего. Раньше такого не было. «Шесть на шесть», «игра один в один», «работа над скоростью», «работа над выносливостью», «силовая выносливость» и т.д. Конечно, предыдущие тренеры тоже составляли план занятий, но нам никто ничего не объяснял.

Лобановский сначала говорил, что будем работать над скоростными качествами. Чтобы их отшлифовать, нужно приложить максимальные усилия в течение коротких, на пять-семь секунд рывков. Упражнения на выносливость – наоборот, затяжные и выполнялись на фоне усталости. Для нас это была большая школа».

На первые межсезонные сборы в Гаграх в санатории четвертого управления зимой 1974-го Лобановский и Базилевич взяли более полусотни самых талантливых, с их точки зрения, украинских футболистов из разных команд. В команде, без преувеличения, остались только самые стойкие и выносливые.

«До сборов еще были занятия в зале в Киеве. Носиться мы начали уже здесь, – рассказывал Матвиенко. – Уже тогда мы поняли, что таких нагрузок не переносили никогда. И вообще никто не переносил. Таких нагрузок в футболе тогда не было. Особенно силовых упражнений с тяжелоатлетическими блинами. Для нас необычным был сам комплекс упражнений, которые никакого отношения с футболом не имели. Мы удивлялись, поскольку из «Динамо» Лобановский ушел именно потому, что не воспринимал нагрузок от Маслова, также конфликтовал на этой почве с Олегом Ошенковым. Но став тренером, Валерий Васильевич сам понял, что просто держать мячик на ушах – это занятие для бразильцев на пляже.

Профессиональный футбол – тяжелая работа. Думаю, большое влияние на тренерскую философию Лобановского оказало его увлечение голландским футболом. Валерий Васильевич собирал записи матчей с участием «Аякса» и «Фейенорда», смотрел их сам и нам показывал. Кроме того, себе в команду Лобановский взял Мишу Ошенкова, который был у нас одновременно и переводчиком, и видеооператором. Тот мониторил всю иностранную футбольную литературу. Доставал ее и переводил для ознакомления Васильевичу. Позже, когда играли международные матчи, особенно с немецкими клубами и сборной, начали понимать, что все упражнения у нас одинаковые. Очевидно, именно из западногерманской литературы Лобановский почерпнул варианты для тренировочных упражнений. Он их не сам придумал».

Взяв за основу голландский шаблон и научные наработки Зеленцова, Лобановский и Базилевич в общем-то шли методом проб и ошибок. Неудивительно, что многие, пройдя через «Динамо»-1974, завершили карьеру.

«Лобановскому же иногда не футболисты, а легкоатлеты были нужны, – говорил Владимир Лозинский, участвовавший в первых сборах в Гаграх, а заигравший в «Динамо» уже после 1975-го. – Взять Пашу Яковенко или Витю Хлуса, который в футбол не играл вообще, 800 метров бегал. Наши первые сборы под руководством Лобановского и Базилевича вспоминаю с ужасом. Особенно – бег пять по 300 метров. Юра Ковалев тогда не выдержал. Упал перед лавкой на спину, пена изо рта идет. Откачать никто не может. "Да е* вашу мать, вы своими экспериментами человека убили!» – кричал на правах старшего Толя Коньков. Едва Юрку откачали. Потом еще заставили его объяснительную писать, дескать, бегал с температурой, никому ничего не сказал. Иначе могли открыть криминальное дело».

«Все потому, что был набор упражнений, но никто четко не ориентировался, сколько серий нужно делать, – объяснял Матвиенко. - Или, например, продолжительность упражнения составляла 30 секунд, а Васильевичу этого казалось мало, и он растягивал его до минуты. Потом наоборот сбрасывал. Научного сопровождения поначалу не было совсем. Научные бригады и биохимики начали привлекаться только в ходе работы. У нас после каждого занятия брали кровь на лактату и уже исходя из этого формировали нагрузку на тренировочный день.

Ведь можно планировать работу над одним компонентом, а тренировать в самом деле другое. К примеру, тебе кажется, что тренируешь скорость, а в действительности тренируется скоростная выносливость. Скорость в таких случаях наоборот удручается. Лобановский со своим тренерским штабом тогда много экспериментировал, поскольку в совершенстве не знал ни дозировок, ни объемов тренировочной работы. В переведенных Ошенковым книгах этого не писали. Как и не указывали длительность пауз между упражнениями. Мы выполняли, а тренеры использовали информацию методом проб и ошибок.

Первые ростки научного подхода в советском спорте появились только во время сотрудничества Валентина Петровского с Валерием Борзовым. Но это легкая атлетика, циклический вид спорта, работа с одним спортсменом. Здесь продолжительность упражнений и пауз различить проще. Командные виды спорта в этом аспекте находились на зачаточном этапе. Равноценную нагрузку нужно дать минимум 16-ти спортсменам одновременно. И это если не учитывать индивидуальные особенности организмов. Неудивительно, что люди на тренировках теряли сознание. Тренеры действовали по принципу: «Выживешь – хорошо. Не выживешь – возьмем других».

Среди выживших был, в частности, полузащитник Леонид Буряк, который никогда не выделялся выдающимися атлетическими данными и в юные годы весил чуть более 50 килограммов.

«Думаю, что для молодого футболиста важнее не вес, а то, что у него в голове, – говорит Леонид Иосифович. – Все можно натренировать, мышцы, выносливость. Я фанатично любил футбол. Кроме того, занимался в секции легкой атлетики, ходил в тренажерный зал. Пока не встал на ноги, не выиграл трижды чемпионат Союза, не знал, что такое алкоголь – впервые попробовал года в 23-24. До сих пор не знаю, что такое сигареты. Я понимал, что ничего само по себе никогда не придет. Отмечали мои физические суперкондиции, и кроссы бегал, и отрезки... Я знал, что во время матча Блохину возвращаться не надо, мне же нужно было это делать неоднократно».

Леонид Буряк в матче против "Шахтера"

«Не исключаю, что в начале нашей работы Лобановский с Базилевичем еще не до конца понимали, что из этого выйдет, – добавляет нападающий Владимир Онищенко. – Как и не было уверенности, видимо, у Анатолия Зеленцова, работавшего на кафедре Института физкультуры у Валентина Петровского, тренера выдающегося спринтера Валерия Борзова. Бесспорно, это был эксперимент. Но эксперимент с футболистами с хорошим футбольным образованием, умевшими достаточно для того, чтобы при добротной организации процесса выстрелить на этом уровне».

Если молодые и менее статусные футболисты чаще всего молчали, старожилов команды нововведения возмущали и они этого не скрывали.

«Мне тогда сам Бог велел не молчать. Ведь одним из старейших в команде остался, старше меня только Евгений Рудаков был. Мы с Женькой уже успели по четыре раза чемпионами стать, – говорит полузащитник Владимир Мунтян. – И тут приходит человек и заставляет делать что-то такое, чего до сих пор не делали никогда. Мы ведь были уверены, что и при Александре Севидове играли хорошо. В этом контексте упоминается турнир в испанском Вальядолиде, наш матч против уругвайского «Пеньяроля». Вышли на разминку и чуть не обомлели – соперники все высокие, с мячом чудеса творят. «Что же мы с ними делать будем?» – опрокидываемся словами в раздевалке. Но вышли на поле и как понеслись, то уругвайцы мяча не видели вообще. Их техника оказалась просто бесполезной. Смяли «Пеньяроль» 3:0. И после того в эту команду приходит тренер, меняющий полностью все?

Недовольство от работы Лобановского и Базилевича продолжалось, пока не начались победы. Победы легкие и непринужденные, как в лучшие годы при Маслове. Мы сметали соперников на одном дыхании. В Союзе достойных соперников мы не видели. И соответственно поняли, что трудная работа, которую проводили на сборах, эффективна».

«Еще весной 1974-го мы понимали, что команда заиграет, – говорит Виктор Матвиенко. – Самое главное, что мы перестали бегать по полю без надобности. До Лобановского мы выходили на поле, не имея четких обязанностей. Когда выступал среди юношей, то и вовсе тренер говорил: «Сегодня играешь защитника». Что мне делать? А что тренеру в этот момент пришло в голову. Это не было какой-либо потребностью. А что нужно – не понимали ни тренеры, ни игроки. Нам даже сравнивать было не с чем. Из нечастых телетрансляций в то время сделать выводы было сложно. А с Лобановским мы очень много времени занимались теорией. И на макетах, и просматривая видеозаписи матчей разных клубов. Занятия носили тематическое направление. К примеру, разбирали игру полузащитников.

Меня как крайнего защитника интересовало взаимодействие защитников с хавбеками, подстраховка крайних беков центральными и наоборот. Когда требовалось что-то уточнить, просили Васильевича разжевать поподробнее. Лобановский останавливал видеозапись и анализировал то, о чем его спросили.

В 1974 году Лобановский давал Мише Ошенкову задачу, чтобы тот снимал на видео наши тренировки. «Миша, спрячься куда-то и сними мне работу, например, Матвиенко. Хочу посмотреть, сколько он сделал рывков, сколько прикосновений к мячу сделал во время упражнения». Мы не знали, а Миша из-за автобуса производил съемку. Васильевич, чтобы не быть голословным, эти записи потом использовал во время теоретических занятий. Кто-то спорит, а Лобановский включает: «Вот что ты делал». Сначала было смешно, а потом, посмотрев, задумывались. Скажем, вместо ускорения 60 метров выходит меньше».

Виктор Матвиенко и Валерий Лобановский

Путь к евровершине

«Футбольные люди не представляют и не прогнозируют, а занимаются своим делом, – говорил либеро «Динамо»-1975 Михаил Фоменко. - Стратегия программируется таким образом, чтобы выигрывать не только каждый следующий матч, но и турнир в целом. Если бы этого не было, мы бы в финал не вышли. Хотя к цели нужно идти пошагово. Есть соперник, к примеру, «Айнтрахт». Его нужно победить. Проводится подробное изучение, учитываются все слабые и сильные стороны соперника. Исходя из этого, строится стратегия на конкретное взятое противостояние. Выходя на поле, футболист должен эту установку выполнять».

«До Лобановского над изучением соперников никто в нашем футболе головы себе не ломал, – утверждает Виктор Матвиенко. – О чем говорить, если, скажем, в 1973-м еще при Александре Севидове мы выходили в четвертьфинале Кубка чемпионов против мадридского «Реала», не имея понятия против кого играем. Из прессы знали об отдельных именах – Амансио, Сантильяне, Пирри. При Лобановском же практиковались выезды кого-нибудь из тренеров даже на матчи чемпионата СССР. Соперников изучали скрупулезно. Как минимум видеозаписи с играми будущих оппонентов под рукой были всегда. До того же выходили на поле, не зная даже состава соперников. «Дед», Виктор Маслов перед матчем с московским «Спартаком» говорит: «У них там слева бегает такой маленький, как его? Чебуридзе». «Да не Чебуридзе, а Силагадзе» – исправляем. «Пусть будет Силагадзе». О том, кто по какой системе играет, кто там нападающий или защитник, даже речи не было. По памяти ориентировались. «Помнишь, в прошлом году с ними играли? Гешка Логофет справа, Жека Ловчева слева».

Турнирный путь в Кубке кубков-1974/75 «Динамо» начало с прагматичных побед над софийским ЦСКА. В обоих матчах киевляне победили по 1:0 благодаря голам Олега Блохина.

Олег Блохин

Принято считать, что самым сложным на пути к трофею соперником был немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта, с которым киевляне встретились в 1/8 финала.

«Когда прошли немцев, пришло понимание, что можем выиграть кубок, – говорит Стефан Решко. – Победу над софийским ЦСКА восприняли как должное. Да, шесть сборников, хорошая команда, но тоже, как и мы, соцлагерь. «Айнтрахт» – это два чемпиона мира Юрген Грабовски и Бернд Хельценбайн, это немецкая Бундеслига. Собственно, когда журналисты спрашивали Хельценбайна об ожиданиях от матча, он отвечал, что «Айнтрахт» победит дома 4:0, чтобы в Киев ехал, кто захочет. Точнее, даже не в Киев, а в россию. Они нас тогда всех так воспринимали.

Но выходим в поле. Как только прошел дождь, скользко. И едва матч начался, как Бернд Никель пробил слева – 1:0. Первая минута. В этот момент вспомнил о высказываниях немцев, которые нам читали перед матчем. «Точно будет штук пять», - подумал. Заполненный стадион ревет, горят файеры – где-то жутко стало. Но постепенно из шокового состояния вышли, еще в первом тайме Володя Онищенко счет сравнял. Когда же во втором тайме судья назначил пенальти за то, что я придержал Хельценбайна, против которого играл персонально, мы оставались спокойными, хотя во второй раз в матче проигрывали. В конце игры даже победу вырвали благодаря голам Блохина и Мунтяна. Володя тогда хорошо издали приложился. Мяч скользнул по мокрому полю и вошел в ворота.

Победили 3:2 и поскольку рейсовый самолет домой отправлялся на следующий день, ожидали реакции утренней прессы. «Мы не знали, что у Союза есть такой футбол» - писали немцы. По «Штутгарту» 1973-го нас не запомнил вообще никто. Мы активно использовали забегания. Голландский вариант в СССР так не играл еще никто.

"Динамо" перед выездным матчем с "Айнтрахтом"

Дома мы победили «Айнтрахт» уже спокойнее, хотя тот матч запомнился мне казусом в начале второй половины. После первого тайма вели 2:0, а на первых минутах второго не нашел общего языка с Рудаковым. Отдавал вратарю назад, в руки, но в створ ворот. А Женька выбежал на встречу и с мячом разминулся. Томас Рорбах фактически забежал с мячом в ворота, хотя тот залетел бы за линию и сам. Тогда каждый хотел забить. После этого Лобан дал команду: «Назад, рисковать не надо, контратаки». Тогда советская пресса называла такие действия рационально-прагматическим футболом. Мы победили 2:1 (оба гола на счету Онищенко - авт.)».

В четвертьфинале «Динамо» встречалось с турецким «Бурсаспором».

«У нас была опасение, что тяжело будет в четвертьфинале, - говорит Владимир Онищенко. – Ведь зимой игровой практики нет, а изнурительные сборы утомляют не только физически, но и эмоционально. С возобновлением официальных матчей приходилось вовлекаться. Поэтому обрадовались, когда жребий выбрал нам в соперники не клуб из Западной Европы, где чемпионаты не прекращаются, а не слишком сильный «Бурсаспор». Весной это был один из самых оптимальных вариантов».

В Бурсе киевляне благодаря голу Онищенко победили 1:0, а в Киеве закрепили преимущество победой 2:0 – забивали Виктор Колотов и Владимир Мунтян.

Владимир Онищенко в матче против "Бурсаспора"

В полуфинале "Динамо" встретилось с нидерландским ПСВ из Эйндховена.

«Это было большое испытание, – вспоминает Стефан Решко. – В те годы на ведущих ролях были немцы и голландцы, поэтому «Эйндховен» перед полуфинальными матчами мы опасались. Помню, под каким впечатлением от соперников был наш врач Виктор Берковский. Заходит в раздевалку перед первым матчем в Киеве и рассказывает: «Они там на разминке так жонглируют, так мяч останавливают, быстро перепасовываются. Что сейчас будет?» Технари страшные, особенно на нашем фоне. Мы, играя в «квадраты», делали простые передачи, носились как неистовые. А соперники работали с мячом стоя, изящно. Профессора против крестьян – не иначе».

«Накануне противостояния с ПСВ на просмотр соперников ездили Базилевич и Морозов, – говорит Онищенко. – Оба отмалчивались. Лобан тоже не знал, показывать ли нам фрагменты матчей эйндховенцев или нет. Они тогда гоняли всех – что дома, что на выезде. Когда начали допекать Валерию Васильевичу, тот неуверенно ответил: «Ну, неплохая команда, но можно играть». Но Морозов проговорился: «Ребята, там такая банда, что если голову убережем, то будет большое чудо». Потом тренеры все же отважились показать нам нарезку. С матча 1/8 финала текущего Кубка кубков, где ПСВ в Хожуве раскатало местный «Рух» 3:1. Впечатление было невероятное. Еще больше оно усилилось, когда впервые увидели голландцев вживую. Все рослые, здоровые.

Однако получилось, что Витя Колотов и я быстро забили гостям два. Сразу после перерыва Блохин провел третий мяч. Но когда минут за 20 до финального свистка ПСВ включилось по полной, мы не знали, где деваться. Моментов гости создали немало, в одном из эпизодов мяч ударился в обе стойки и вылетел в поле. Голландцы наступали с сумасшедшим рвением, но мяч в ворота не лез. Нужно ли удивляться, что после 3:0 дома мы перед ответной игрой не были уверены, что выйдем в финал?»

«В конце матча они нас прихватили серьезно, – добавляет Решко. – И стойка была, и мяч забили. Правда, судья положение «вне игры» зафиксировал. Не знаю, было ли оно там или нет. В эти мгновения мы почувствовали, что такое голландский футбол вполне. Вели 3:0 и начали удерживать счет, немного «запара» появилась в действиях».

«Володя немного преувеличивает, – комментирует слова Онищенко Владимир Мунтян. – В Киеве мы сыграли очень грамотно. А 3:0 после первого матча обычно для всеобщего успеха достаточно».

ПСВ - "Динамо" - 2:1

«У ПСВ тогда хорошая компания была: справа в нападении Рене ван де Керкхоф, в центре – его брат Вилли, плюс здоровенный швед Ральф Эдстрем, – добавляет Виктор Матвиенко. – Кроме того, у голландцев были очень сильные защитники. Хорошо, что мы быстро открыли счет: Володька Трошкин промчался правым краем, навесил, а Витя Колотов забил в падении головой. После этого голландцы должны были раскрываться, а нам это было на руку. Второй мы забили после того, как Володька Мунтян ударил слева, вратарь отбил, а Онищенко сыграл на добивании».

«В Эйндховене давление на наши ворота было сумасшедшее, – говорит Онищенко. – Пропустили быстро – после выполнения стандарта Витя Колотов не удержал Ральфа Эдстрема. На протяжении всего следующего времени мы были на грани, оборона трещала по швам. Но держались, а в конце матча Леха Буряк на контратаке забил единственный в своей жизни гол головой. Видимо, споткнулся после того, как Троха (Владимир Трошкин – авт.), проскочив, сделал передачу с фланга. На самом деле шучу, потому что удар в падении головой получился красивым. А соперники после этого остановились. Они были деморализованы, понимали, что спастись уже невозможно. И хотя в конце матча Эдстрем забил второй раз, иллюзий не было уже ни у кого. Это был самый сложный наш матч. В финал мы пробились чудом».

ПСВ - "Динамо" - 2:1. Ральф Эдстрем забивает из-под Стефана Решко первый мяч

Финал

«Динамо» (Киев, Украина) – «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) – 3:0

Голы: 1:0 – Онищенко (18). 2:0 – Онищенко (39). 3:0 – Блохин (67)

«Динамо»: Рудаков – Трошкин, Фоменко, Решко, Матвиенко – Мунтян, Коньков, Буряк, Колотов (к) – Онищенко, Блохин. Тренеры – Валерий Лобановский и Олег Базилевич

«Ференцварош»: Геци – Мартош, Медьиши, Патаки, Раб – Ньилаши (Онхауш, 60), Юхас, Муча, Ф. Сабо – Мате, И. Мадяр. Тренер – Енё Дальноки

Судья: Дэвидсон (Шотландия)

14 мая 1975 года. Базель (Швейцария). «Санкт-Якоб Парк». 10 897 зрителей

«Мы венгров совсем не боялись, – утверждает Виктор Матвиенко. – Посмотрели в ходе подготовки несколько матчей с их участием и поняли, что проблем быть не должно. Мы тогда с Володей Трошкиным комнату делили. Я был совершенно спокоен. «Володя, минимум дважды забьем точно, – говорил тогда. – Мадьяры занервничают, у них снова начнутся воспоминания о 1956-м, о том, как их оккупировали. Начнут материться, бегать, чтобы ущипнуть и спровоцировать». Понимаете, после ПСВ мы были уверены в победе почти стопроцентно».

«Почему Витя тогда, в 1975-м мне этого не сказал? Может, я бы волновался поменьше?», - смеясь, - комментирует слова Матвиенко Мунтян. – На самом деле все мы понимали, что способны победить. Вернее, не допускали мысли, что можем проиграть. Готовились, думали об этой игре. А мнения о победе перед матчем, с моей точки зрения, нужно отвергать. Если выходишь на поле, чувствуя себя победителем – жди беды».

«Володя Веремеев тот матч пропускал из-за перебора предупреждений. Так что с венграми под нападающими играли мы с Мунтяном. Именно в наличии универсалов была сила той команды. А сама игра получилась нервной, – говорит Леонид Буряк. – У нас было большое преимущество, хотелось побыстрее забить, из-за чего немного суетились. Но в результате забили «Ференцварошу» трижды и еще не использовали множество моментов».

«Запомнились скорее попытки мадьяр давить на нас морально, - говорит Стефан Решко. – Они ведь нас воспринимали как совдепию, как оккупантов. 1956-й запечатлелся в памяти каждого венгра навсегда. Поэтому наслушались во время матча от игроков, а когда совершали круг почета, то вынуждены были только до половины поля добежать. До тем ворот, за которыми сидели фанаты «Ференцвароша», решили не приближаться. Там очевидно сидели в основном националисты, которые после советской оккупации вынуждены были бежать из Венгрии. Только мы к ним немного приблизились, в нашу сторону полетели банки, разные вещи, фрукты. Хорошо, что есть что бросать. По нашим меркам это были дефициты. Мы еще смотрели – , может, поднять брошенные с трибун бананы (смеется). В те времена в наших магазинах легче банку икры было купить, чем банан. А это капиталисты, они гнили-загнивали тогда и продолжают загнивать сейчас (улыбается).

Мы ведь даже саму победу сдержанно воспринимали. Получили медальки, выпили шампанского из кубка. Это Петрашевский позаботился, еще до матча подготовил ящик или два «мускатного». Федерация футбола СССР премировала, дав по 500 инвалютных рублей, эквивалент, кажется, 705 долларов. Если бы проиграли, то получили бы по 300 рублей. Там же, в Швейцарии эти деньги быстро и потратили. Купили в основном технику. Но ведь сильно не накупишься. Техника была тогда дорогой. Скажем, видеомагнитофон стоил 2000 долларов. Потому покупали в основном телевизоры стоимостью 500-600 долларов. Я приобрел проигрыватель и магнитофон «Панасоник». Работает по нынешний день.

Все это добро смогли везти без проблем, поскольку Владимир Щербицкий впервые выделил нам спецрейс, отдельный самолет. До того, как правило, добирались с пересадками, через Италию или Испанию, оттуда – в Москву и только потом в Киев. Конечно, все эти колонки, телевизоры и магнитофоны носить-выносить было бы неловко. Впрочем, прилетев в Киев, домой не заезжали вообще. Сразу пересели в автобус и поехали на базу, ведь через три дня должны были проводить важный с точки зрения борьбы за первое место в отборе к чемпионату Европы-1976 матч со сборной Ирландии...»

… Вочевидь, в долгосрочной перспективе Лобановский с Базилевичем таки дали маху. Потенциал «Динамо» середины 70-х точно не ограничивался завоеванием Кубка кубков и Суперкубка УЕФА. Впрочем, это уже тема другой истории.