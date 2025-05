Ливерпуль определился с заменой для Трента. Потратят круглую сумму

Английский «Ливерпуль» интересуется нидерландским правым защитником леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонгом, сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, «красные» уже согласовали с футболистом условия 5-летнего контракта и готовы выплатить «фармацевтам» клаусулу в размере 40 миллионов евро за трансфер 24-летнего игрока.

В «Ливерпуле» Джереми Фримпонг должен заменить Трента Александер-Арнольда, который уже официально попрощался с клубом.

В сезоне 2024/25 Джереми Фримпонг провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

