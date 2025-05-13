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  4. Ливерпуль определился с заменой для Трента. Потратят круглую сумму
Англия
13 мая 2025, 11:21 |
608
0

Ливерпуль определился с заменой для Трента. Потратят круглую сумму

Мерсисайдцы подпишут Джереми Фримпонга из «Байера»

13 мая 2025, 11:21 |
608
0
Ливерпуль определился с заменой для Трента. Потратят круглую сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Фримпонг

Английский «Ливерпуль» интересуется нидерландским правым защитником леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонгом, сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, «красные» уже согласовали с футболистом условия 5-летнего контракта и готовы выплатить «фармацевтам» клаусулу в размере 40 миллионов евро за трансфер 24-летнего игрока.

В «Ливерпуле» Джереми Фримпонг должен заменить Трента Александер-Арнольда, который уже официально попрощался с клубом.

В сезоне 2024/25 Джереми Фримпонг провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Джереми Фримпонг Ливерпуль Байер Николо Скира трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Дмитрий Вус Источник: Николо Скира
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