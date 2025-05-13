Ливерпуль определился с заменой для Трента. Потратят круглую сумму
Мерсисайдцы подпишут Джереми Фримпонга из «Байера»
Английский «Ливерпуль» интересуется нидерландским правым защитником леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонгом, сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, «красные» уже согласовали с футболистом условия 5-летнего контракта и готовы выплатить «фармацевтам» клаусулу в размере 40 миллионов евро за трансфер 24-летнего игрока.
В «Ливерпуле» Джереми Фримпонг должен заменить Трента Александер-Арнольда, который уже официально попрощался с клубом.
В сезоне 2024/25 Джереми Фримпонг провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
🚨 Excl. - Agreement in principle between #Liverpool and Jeremie #Frimpong for a contract until 2030. #LFC are ready to trigger the release clause (€40M) to sign him from #BayerLeverkusen in the summer transfer window to replace AlexanderArnold (will join Real Madrid) #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 12, 2025
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