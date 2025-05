Такого не было со времен Гвардиолы. Флик вписал свое имя в историю Барсы

11 мая в рамках 35-го тура Ла Лиги прошел главный матч в Испании между клубами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Команды на «Эстадио Олимпико» устроили настоящий футбольный праздник, забив семь голов на двоих. Проигрывая по ходу встречи, «Барселона» сделала камбэк и выиграла со счетом 4:3.

Благодаря этому триумфу тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик стал вторым специалистом в истории «Барселоны», который выиграл первые четыре матча против «Реала».

Подобное удавалось лишь Пепу Гвардиоли, тренировавшему команду с 2008 по 2012 год.

◎ Real Madrid 0-4 Barcelona

◎ Real Madrid 2-5 Barcelona

◎ Barcelona 3-2 Real Madrid

◉ Barcelona 4-3 Real Madrid



Hansi Flick is only the second manager in the history of #ElClásico to win his first four competitive matches, after Pep Guardiola.



SIXTEEN goals. 🤯 pic.twitter.com/4TaIWxhrRa