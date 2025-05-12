«Будем бороться до конца». Куртуа нашел силы после поражения против Барсы

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о поражении против «Барселоны» в 35-м туре Ла Лиги (3:4), которое откинуло «сливочных» на семь очков от первого места.

Мадридский клуб выигрывал по ходу встречи со счетом 2:0, однако «Реалу» не удалось удержать преимущество.

«Разочарован и опечален поражением, несмотря на то, что команда отдала все силы. Мы будем бороться до конца», – написал Тибо.

Математически, «Реал» еще способен стать победителем чемпионата Испании, однако мадридскому клубу нужно выиграть все три последних матча и надеяться, что «Барселона» в этих встречах проиграет.