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Испания
12 мая 2025, 16:08 | Обновлено 12 мая 2025, 16:13
1041
0

«Будем бороться до конца». Куртуа нашел силы после поражения против Барсы

Вратарь «Реала» верит в мадридский клуб

12 мая 2025, 16:08 | Обновлено 12 мая 2025, 16:13
1041
0
«Будем бороться до конца». Куртуа нашел силы после поражения против Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о поражении против «Барселоны» в 35-м туре Ла Лиги (3:4), которое откинуло «сливочных» на семь очков от первого места.

Мадридский клуб выигрывал по ходу встречи со счетом 2:0, однако «Реалу» не удалось удержать преимущество.

«Разочарован и опечален поражением, несмотря на то, что команда отдала все силы. Мы будем бороться до конца», – написал Тибо.

Математически, «Реал» еще способен стать победителем чемпионата Испании, однако мадридскому клубу нужно выиграть все три последних матча и надеяться, что «Барселона» в этих встречах проиграет.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Тибо Куртуа
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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