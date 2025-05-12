Игрок Реала заплакал после Эль-Классико. Анчелотти пришлось успокаивать

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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После поединка дебютант мадридского Реала Виктор Муньос расплакался в раздевалке, ведь упустил шанс сравнять счет во встрече. Успокаивать футболиста пришлось главному тренеру команда Карло Анчелотти:

«Это не твоя вина. Ты не попал по воротам, такое случается... У тебя будет еще больше таких игр в будущем».

Виктор Муньос впервые вышел на поле в составе взрослой команды Реала на 88-й минуте Эль-Класико, а уже через минуту имел прекрасную возможность отличиться забитым мячом, но не сумел реализовать свой момент.