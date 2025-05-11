Очередной камбек. Барселона в голевой перестрелке победила Реал
Каталонцы снова проигрывая 0:2, смогли закамбечить, и взяли 3 очка.
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время.
Испанская Ла Лига. 35-й тур
«Барселона» - «Реал Мадрид» - 4:3
Голы: Э. Гарсия, 19, Ямаль, 32, Рафинья, 34, 45 – Мбаппе, 5 (пен.), 14, 70
Предупреждения: Араухо, 44, И. Мартинес, 54, Ф. Лопес, 80, Педри, 87 – Вальверде, 29, Чуамени, 36, Асенсио, 50
«Барселона»: Щенсный – Мартин (Кристенсен, 57), И. Мартинес, Кубарси (Бальде, 57), Э. Гарсия (Форт, 77) – Педрі, Де Йонг – Рафинья, Ольмо (Ф. Лопес, 77), Ямаль – Ф. Торрес (Гави, 89)
«Реал Мадрид»: Куртуа – Ф. Гарсия, Асенсио, Чуамени, Васкес (Эндрик, 84) – Вальверде, Себальос (Модрич, 46) – Винисиус Жуниор (В. Муньйос, 88), Беллингем, Гюлер (Б. Диас, 46) – Мбаппе
Арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес (Лансароте, Испания)
Стадион: «Эстадио Олимпико» (Барселона, Испания)
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1)Первый гол реала -офсайд у Мбапе, да, мяч попал к нему от рикошета игрока Барсы. но передача шла на Мбапе(в момент рикошета), когда он был в офсайде, т.е. он принимал активное участие в моменте и это активный офсайд, а не пассивный Соответственно, гол не должен был засчитан
2)Второй гол реала начался с нарушения на Ямале. Соответственно, и этот гол не должен был засчитан.
3)Удар по воротам реала, мяч летит в створ, попадает в руку и меняет траекторию - 100% пенальти при любых раскладах(выставлена рука. расстояние - это все до жопы, мяч летел в ворота и поменял траекторию - это пеналь)
4)Отменённый гол Лопеса в ворота реала. Игра рукой? Бред. Мяч чуть черкнул руку, не повлиял на ситуацию и после этого на мяче БЫЛ игрок реала, а после этого Лопес отнял у него мяч.
Итого: 4 голевых ошибки и ВСЕ пользу реала. Совпадение? Не думаю.
Счет вместо 4:3 должен быть 5:1 + пенальти в ворота реала.
Я не буду говорить про Асенсио, который должен был удален быть ещё в конце первого тайма и т.д.
Но все равно ждем сопли реала о том, что судьи "их топят"
Володіння м"чем 62 на 38
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Прекращаем мы даже добычу угля ⚒️◼️
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