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  4. Очередной камбек. Барселона в голевой перестрелке победила Реал
Чемпионат Испании
Барселона
11.05.2025 17:15 – FT 4 : 3
Реал Мадрид
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Испания
11 мая 2025, 19:21 | Обновлено 11 мая 2025, 19:33
2963
21

Очередной камбек. Барселона в голевой перестрелке победила Реал

Каталонцы снова проигрывая 0:2, смогли закамбечить, и взяли 3 очка.

11 мая 2025, 19:21 | Обновлено 11 мая 2025, 19:33
2963
21
Очередной камбек. Барселона в голевой перестрелке победила Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время.

Испанская Ла Лига. 35-й тур

«Барселона» - «Реал Мадрид» - 4:3

Голы: Э. Гарсия, 19, Ямаль, 32, Рафинья, 34, 45 – Мбаппе, 5 (пен.), 14, 70

Предупреждения: Араухо, 44, И. Мартинес, 54, Ф. Лопес, 80, Педри, 87 – Вальверде, 29, Чуамени, 36, Асенсио, 50

«Барселона»: Щенсный – Мартин (Кристенсен, 57), И. Мартинес, Кубарси (Бальде, 57), Э. Гарсия (Форт, 77) – Педрі, Де Йонг – Рафинья, Ольмо (Ф. Лопес, 77), Ямаль – Ф. Торрес (Гави, 89)

«Реал Мадрид»: Куртуа – Ф. Гарсия, Асенсио, Чуамени, Васкес (Эндрик, 84) – Вальверде, Себальос (Модрич, 46) – Винисиус Жуниор (В. Муньйос, 88), Беллингем, Гюлер (Б. Диас, 46) – Мбаппе

Арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес (Лансароте, Испания)

Стадион: «Эстадио Олимпико» (Барселона, Испания)

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 21
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zhyr
Ямал оцінка 9,3. В матчі з Інтером була 9,5. Це для місцевого експерта, який постійно обзиває його дном)))
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+5
NATS
Судейство - хуже уровня чемпионата Украины.
1)Первый гол реала -офсайд у Мбапе, да, мяч попал к нему от рикошета игрока Барсы. но передача шла на Мбапе(в момент рикошета), когда он был в офсайде, т.е. он принимал активное участие в моменте и это активный офсайд, а не пассивный Соответственно, гол не должен был засчитан
2)Второй гол  реала начался с нарушения на Ямале. Соответственно, и этот гол не должен был засчитан.
3)Удар по воротам реала, мяч летит в створ, попадает в руку и меняет траекторию - 100% пенальти при любых раскладах(выставлена рука. расстояние - это все до жопы, мяч летел в ворота и поменял траекторию - это пеналь)
4)Отменённый гол Лопеса в ворота реала. Игра рукой? Бред. Мяч чуть черкнул руку, не повлиял на ситуацию и после этого на мяче БЫЛ игрок реала, а после этого Лопес отнял у него мяч.
Итого: 4 голевых ошибки  и ВСЕ  пользу реала. Совпадение? Не думаю.
Счет вместо 4:3 должен быть 5:1 + пенальти в ворота реала.
Я не буду говорить про Асенсио, который должен был удален быть ещё в конце первого тайма и т.д.
Но все равно ждем сопли реала о том, что судьи "их топят"
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+3
KOT
Жахлива гра Реала і билскуча гра Барси(яка могла б забити набагато більше), шикарний матч. Віні Аут разом з Карло. Надія Реала була лише на контр атаку і швидкість Мбапе, таке о то
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+3
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Сказки ДАмбаса
А які моменти не використовували і це профі вищого гатунку.
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+3
Валентин Равенский
Барса Чемпіон !!! Гра супер, суддівство жахливе !!!
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+3
vazazh
Бабки сраного реала знову не зіграли. Хоть грали протягом матчу. Щоб ця банда разом з їх презесом, грошовим мішком здохла. 
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+1
Yass
В кожному дербі Барса-Реал - перестрілка. Уже навіть репери почали на такі матчі приходити
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+1
NATS
Барса  - красава. Выиграла и у реала и у судей, которые судили за реал
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+1
zhyr
Удари 23 на 9 (з них 5 у Мбаппе)
Володіння м"чем 62 на 38 
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+1
Membrana
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0
andre_lui
Реалу треба захисників купити (Забарного купуйте) та й півзахист після пенсії Крооса та предпенсії Модрича треба посилювати. Анчелотті чекаємо третій раз. Для другого зробив, що міг. Проти Барси Фліка треба грати передусім тактично (якби не помилки), бо якщо понесуть, то вже важко повернутися
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0
Пoлковник
Пум очка (он же мандривник, артур отаманчук, великий и магучий, берносос🥦, аеропетух, сказ очник, ашот дыранян, магамед) ты расстроилась дур очка? 
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0
Andrrr
Непогано. Якщо врахувати що Реал грав без захисту...
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0
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MaximusOne
Інтересно який кеф був на Барсу після 0:2
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0
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Пoлковник
Великая Барселона☝️
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-1
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
😢😭Да, обидно... Но всё выражаем поддержку Мадриду❗
.
Рекордсмену 🏆Кубка Чемпионов -
Поддержка из шахт, с терриконов❗🌋
Прекращаем мы даже добычу угля ⚒️◼️
Чтоб посмотреть на клуб👑Короля❗🇪🇸 😊
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-8
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