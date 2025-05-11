Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги 2024/25
11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.
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Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке для запасных. Ворота королевского клуба защищал Тибо Куртуа.
Ла Лига 2024/25. 35-й тур, 11 мая
Барселона – Реал Мадрид – 4:3
Голы: Гарсия, 19, Ямаль, 32, Рафинья, 34, 45 – Мбаппе, 5 (пен.), 14, 70
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ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 5 мин. (пен.)
ГОЛ! 0:2 Мбаппе, 14 мин.
ГОЛ! 1:2 Гарсия, 19 мин.
ГОЛ! 2:2 Ямаль, 32 мин.
ГОЛ! 3:2 Рафинья, 34 мин.
ГОЛ! 4:2 Рафинья, 45 мин.
ГОЛ! 4:3 Мбаппе, 70 мин.
События матча
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