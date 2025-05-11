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Чемпионат Испании
Барселона
11.05.2025 17:15 – FT 4 : 3
Реал Мадрид
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Испания
11 мая 2025, 19:25 | Обновлено 11 мая 2025, 19:28
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Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги 2024/25

11 мая 2025, 19:25 | Обновлено 11 мая 2025, 19:28
10620
0
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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Ла Лига 2024/25. 35-й тур, 11 мая

Барселона – Реал Мадрид – 4:3

Голы: Гарсия, 19, Ямаль, 32, Рафинья, 34, 45 – Мбаппе, 5 (пен.), 14, 70

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 5 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:2 Мбаппе, 14 мин.

ГОЛ! 1:2 Гарсия, 19 мин.

ГОЛ! 2:2 Ямаль, 32 мин.

ГОЛ! 3:2 Рафинья, 34 мин.

ГОЛ! 4:2 Рафинья, 45 мин.

ГОЛ! 4:3 Мбаппе, 70 мин.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Барселона).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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