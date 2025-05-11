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Чемпионат Испании
Барселона
11.05.2025 17:15 – 2 0 : 0
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 мая 2025, 17:10 | Обновлено 11 мая 2025, 17:18
1560
1

Барселона – Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 35-го тура Испанской Ла Лиги

11 мая 2025, 17:10 | Обновлено 11 мая 2025, 17:18
1560
1
Барселона – Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча. LIVE
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 11 мая, состоится поединок 35-го тура Испанской Ла Лиги, в котором Барселона встретится с Реалом. Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Стадио Олимпико», игра начнется в 17:15.

«Сливочным», которые 3 подряд матча в течение сезона проиграли «Барселоне», важно победить каталонцев, чтобы не только взять реванш за все неудачи в эль-классико, но и сократить разрыв в борьбе за чемпионство. Ведь в случае победы «Реал» будет отставать только на одно очко. Поэтому подопечным Анчелотти очень необходимо хотя бы что-нибудь в этом сезоне выиграть, чтобы как-то компенсировать не очень удачный сезон.

У «Барсы» в отличие от королевского клуба один трофей в этом сезоне уже есть, поэтому у них ситуация немного спокойная. Но на этой неделе «Барселона» не смогла попасть в финал Лиги чемпионов, поэтому им очень важно будет завершить сезон на положительной ноте, и к тому же стать чемпионами Испании. Но за несколько туров до конца чемпионата ей играть против «Реала», которому уже нечего терять.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал Мадрид»

Прогноз Sport.ua
Барселона
11 мая 2025 -
17:15
Реал Мадрид
Тотал больше 3.5 1.83 Сделать ставку

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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