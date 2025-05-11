«Он решил уйти». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Барселоной

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после матча 35-го тура Ла Лиги, в котором его команда уступила «Барселоне» со счетом 3:4.

План после 0:2:

«Я думаю, что в матчах такого уровня нужно очень хорошо защищаться и очень хорошо атаковать. Думаю, мы хорошо атаковали, но допустили несколько очевидных ошибок, которые стоили нам голов».

Винисиус и замена:

«Он не уходил на замену, но я хотел его заменить, потому что у него были проблемы с лодыжкой. Он пытался продолжить игру, но боль его беспокоила, и он решил уйти».

Про Мбаппе:

«Он хорошо поработал, и я думаю, что у нас было несколько хороших моментов. Сегодня мы хорошо атаковали сзади и всегда старались избегать офсайдов. Он мог бы забить еще. Я думаю, что в атаке план команды был более чем хорош, а в обороне мы могли бы действовать лучше. Особенно в первом тайме. Не хватало 5 защитников».

Родриго:

«Он не разминался. Он восстановился, но не был на максимальном или идеальном уровне, чтобы участвовать в игре».

Последнее Класико:

«Это последняя игра сезона против «Барселоны», и теперь мы должны постараться хорошо закончить сезон в трех оставшихся матчах. Мы должны постараться выиграть все три».

Подробнее о Родриго:

«Родриго не наказан и не имеет никаких проблем. У него была температура, но он не был готов к выходу на поле на 100%. В этом контексте единственное, что могло произойти, если бы он вышел сегодня – травма».

16:7 в Класико:

«В некоторых аспектах мы должны были лучше обороняться, и я думаю, что сегодняшняя игра – тому подтверждение. Мы плохо защищались, это точно. Неважно, стараемся ли мы. Мы ошиблись и они нас наказали».

Отношение и самоотдача:

«У нас было больше двух шансов сравнять счет в матче. Это был равный матч до последней минуты, и у нас были шансы сделать это. Я видел матч двух великих команд, и мне не в чем упрекнуть своих подопечных в плане настроя и самоотдачи. Я увидел полную самоотдачу и настрой».

Ранее сообщалось о том, что стали известны оценки за суперматч между «Реалом» и «Барселоной».