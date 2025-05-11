«Он решил уйти». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Барселоной
Итальянский коуч дал несколько комментариев
Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после матча 35-го тура Ла Лиги, в котором его команда уступила «Барселоне» со счетом 3:4.
План после 0:2:
«Я думаю, что в матчах такого уровня нужно очень хорошо защищаться и очень хорошо атаковать. Думаю, мы хорошо атаковали, но допустили несколько очевидных ошибок, которые стоили нам голов».
Винисиус и замена:
«Он не уходил на замену, но я хотел его заменить, потому что у него были проблемы с лодыжкой. Он пытался продолжить игру, но боль его беспокоила, и он решил уйти».
Про Мбаппе:
«Он хорошо поработал, и я думаю, что у нас было несколько хороших моментов. Сегодня мы хорошо атаковали сзади и всегда старались избегать офсайдов. Он мог бы забить еще. Я думаю, что в атаке план команды был более чем хорош, а в обороне мы могли бы действовать лучше. Особенно в первом тайме. Не хватало 5 защитников».
Родриго:
«Он не разминался. Он восстановился, но не был на максимальном или идеальном уровне, чтобы участвовать в игре».
Последнее Класико:
«Это последняя игра сезона против «Барселоны», и теперь мы должны постараться хорошо закончить сезон в трех оставшихся матчах. Мы должны постараться выиграть все три».
Подробнее о Родриго:
«Родриго не наказан и не имеет никаких проблем. У него была температура, но он не был готов к выходу на поле на 100%. В этом контексте единственное, что могло произойти, если бы он вышел сегодня – травма».
16:7 в Класико:
«В некоторых аспектах мы должны были лучше обороняться, и я думаю, что сегодняшняя игра – тому подтверждение. Мы плохо защищались, это точно. Неважно, стараемся ли мы. Мы ошиблись и они нас наказали».
Отношение и самоотдача:
«У нас было больше двух шансов сравнять счет в матче. Это был равный матч до последней минуты, и у нас были шансы сделать это. Я видел матч двух великих команд, и мне не в чем упрекнуть своих подопечных в плане настроя и самоотдачи. Я увидел полную самоотдачу и настрой».
Ранее сообщалось о том, что стали известны оценки за суперматч между «Реалом» и «Барселоной».
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