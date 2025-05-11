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Чемпионат Испании
Барселона
11.05.2025 17:15 - : -
Реал Мадрид
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Испания
11 мая 2025, 02:43 | Обновлено 11 мая 2025, 02:44
84
0

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги

Поединок состоится 11 мая и начнется в 17:15 по Киеву

11 мая 2025, 02:43 | Обновлено 11 мая 2025, 02:44
84
0
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги
Коллаж Sport.ua

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11 мая, в рамках Ла Лиги состоится очередное эль-классико Барселона и Реал Мадрид. Матч начнется в 17:15 по киевскому времени.

Барселона

На этой неделе Барселона пережила тяжелые моменты, так как лишилась шансов на трэбл в этом сезоне. В ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов против Интера, получилась настоящая драма, где каталонцы уступали 0:2, потом вели 3:2, пропустили на 90+3 от возрастного Ачерби. Судьба встречи решилась в овертайме, где Фраттези принес победу миланцам, в итоге поражение 3:4.

Теперь подопечные Ханси Флика могут рассчитывать только на «золотой дубль» в Испании. Национальный кубок команда уже взяла, а в чемпионате удерживает лидерство, опережая второй Реал на 4 очка. В последнем туре Барса почти резервным составом одолела на выезде Вальядолид – 2:1, хотя не обошлось без помощи игроков основы. Победа в этом матче почти принесет титул, да и ничья существенно приблизит к чемпионству. У Барселоны непростой календарь, после эль-классико будет дерби с Эспаньолом, домашняя игра с мотивированным Вильярреалом, а также гостевая битва против сильного Атлетика.

Реал Мадрид

«Сливочные» имеют минимальные шансы взять трофей в этом сезоне. Подопечным Карло Анчелотти нужно побеждать Барсу в ее же логове, а потом еще ждать осечки от конкурента в трех последних турах, проводя свои матчи без очковых потерь.

В последнем туре Реал обыграл дома Сельту со счетом 3:2, дублем отметился Мбаппе, который сократил отставание от Левандовски в гонке бомбардиров до одного мяча, это тоже интересная интрига в конце сезона.

Вылету Барселоны из Лиги чемпионов фанаты Реала радовались не меньше, чем фанаты Интера, но теперь надо и самим, хоть раз в этом сезоне обыграть принципиального соперника. Многие говорят о том, что каталонцы сейчас подавлены, именно этим и постарается воспользоваться мадридский клуб.

Личные встречи

Команды пересекались трижды в этом сезоне, в двух случаях на кону были трофеи. В матче за Суперкубок Испании каталонцы выиграли 5:2, а в финале Кубка Испании тоже выиграла Барселона в овертайме 3:2. Матч первого круга Ли Лиги, Реал дома провалил, уступив со счетом 0:4.

Прогноз

Еще неделю назад, многие смело ставили бы на Барсу, но вылет из Лиги чемпионов стал серьезным ударом по амбициям каталонцев.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Барселоны – 1,96, ничья – 4,14, победа Реала – 3,47. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Судьба титула, во многом зависит от исхода этой встречи, я думаю, что команды снова порадуют результативным футболом, ставлю на тотал больше 3,5 голов за 1,83.

Прогноз Sport.ua
Барселона
11 мая 2025 -
17:15
Реал Мадрид
Тотал больше 3.5 1.83 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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