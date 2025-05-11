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Испания
11 мая 2025, 19:56 | Обновлено 11 мая 2025, 20:01
1013
0

Кто стал лучшим? Известны оценки за суперматч между Реалом и Барселоной

В Эль-Классико было забито сразу 7 мячей

11 мая 2025, 19:56 | Обновлено 11 мая 2025, 20:01
1013
0
Кто стал лучшим? Известны оценки за суперматч между Реалом и Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 35-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Встречу принимал «Монтжуик» в Барселоне.

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В сумасшедшем матче хозяева поля добыли победу со счетом 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин провел весь матч на скамье запасных.

Лучшим игроком встречи по версии SofaScore стал испанский вингер «сине-гранатовых» Ламин Ямаль. На его счету 1 гол и оценка 9.0.

WhoScored также выделил Ламина, оценив его игру в 9.3 баллов.

Лучшим игроком по версии самой Ла Лиги стал вингер «Барселоны» Рафинья. Он оформил дубль.

Ранее сообщалось о том, что капитан «Реала» расплакался в перерыве Эль-Классико.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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