Капитан Реала расплакался в перерыве Эль-Классико. Известно, что он сказал
Лукас Васкес извинился после провала
В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 35-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной».
Мадридский клуб уступил со счетом 3:4.
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Как сообщает Defensa Central, после первого тайма, по итогам которого «сливочные» уступили 2:4, хотя начали с преимущества в два мяча, капитан команды Лукас Васкес, который допустил несколько результативных ошибок, зашел в раздевалку в слезах и обратился к Карло Анчелотти.
«Я все это натворил, это моя вина», – сказал Лукас.
Ранее сообщалось о том, что Мбаппе установил рекорд «Реала».
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А Анчелотти то ли ослеп, то ли сошел с ума, продолжая его ставить в состав.