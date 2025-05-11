Капитан Реала расплакался в перерыве Эль-Классико. Известно, что он сказал

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 35-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной».

Мадридский клуб уступил со счетом 3:4.

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Как сообщает Defensa Central, после первого тайма, по итогам которого «сливочные» уступили 2:4, хотя начали с преимущества в два мяча, капитан команды Лукас Васкес, который допустил несколько результативных ошибок, зашел в раздевалку в слезах и обратился к Карло Анчелотти.

«Я все это натворил, это моя вина», – сказал Лукас.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе установил рекорд «Реала».