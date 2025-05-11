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Испания
11 мая 2025, 19:36 | Обновлено 11 мая 2025, 19:53
2090
3

Капитан Реала расплакался в перерыве Эль-Классико. Известно, что он сказал

Лукас Васкес извинился после провала

11 мая 2025, 19:36 | Обновлено 11 мая 2025, 19:53
2090
3
Капитан Реала расплакался в перерыве Эль-Классико. Известно, что он сказал
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 35-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной».

Мадридский клуб уступил со счетом 3:4.

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Как сообщает Defensa Central, после первого тайма, по итогам которого «сливочные» уступили 2:4, хотя начали с преимущества в два мяча, капитан команды Лукас Васкес, который допустил несколько результативных ошибок, зашел в раздевалку в слезах и обратился к Карло Анчелотти.

«Я все это натворил, это моя вина», – сказал Лукас.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе установил рекорд «Реала».

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Лукас Васкес Карло Анчелотти
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
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Комментарии 3
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Gargantua81
Лукас Васкес в этом сезоне столько напривозил, что в столице Каталонии ему должны поставить памятник.
А Анчелотти то ли ослеп, то ли сошел с ума, продолжая его ставить в состав.
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