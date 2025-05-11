Лучший в истории. Мбаппе установил рекорд Реала

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обновил клубный рекорд.

В матче 35-го тура Ла лиги с каталонской «Барселоной» 26-летний футболист оформил хет-трик. Это были его 37-й, 38-й 39-й голы в составе «сливочных».

Теперь на счету француза 39 мячей, что стало лучшим показателем в истории для дебютного сезона. До этого матча больше в свой первый год в «Реале» забил лишь Иван Саморано (37 мячей).

Ранее сообщалось о том, что Алонсо выбрал, кто будет лидером «Реала».