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  4. Лучший в истории. Мбаппе установил рекорд Реала
Испания
11 мая 2025, 19:22 |
2090
0

Лучший в истории. Мбаппе установил рекорд Реала

Француз забил больше всего голов в дебютном сезоне

11 мая 2025, 19:22 |
2090
0
Лучший в истории. Мбаппе установил рекорд Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обновил клубный рекорд.

В матче 35-го тура Ла лиги с каталонской «Барселоной» 26-летний футболист оформил хет-трик. Это были его 37-й, 38-й 39-й голы в составе «сливочных».

Теперь на счету француза 39 мячей, что стало лучшим показателем в истории для дебютного сезона. До этого матча больше в свой первый год в «Реале» забил лишь Иван Саморано (37 мячей).

Ранее сообщалось о том, что Алонсо выбрал, кто будет лидером «Реала».

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Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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