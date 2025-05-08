Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, скорее всего, станет новым главным тренером мадридского «Реала».

По информации издания Realmadridexclusivo, баскский специалист уже выбрал игрока, который станет лидером его команды в Мадриде – это французский форвард Килиан Мбаппе.

Такое решение может заставить уйти из королевского клуба другую суперзвезду – бразильского вингера Винисиуса Жуниора, который не захочет иметь в команде второстепенную роль.

В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 51 матч на клубном уровне, отметившись 35 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Винисиуса Жуниора 49 поединков, 20 голов и 14 ассистов в нынешней кампании.

Ранее Винисиус Жуниор выбрал нового тренера для «Реала».