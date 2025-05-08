Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Следующий главный тренер королевского клуба предпочитает Килиана Мбаппе, а не Винисиуса Жуниора
Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, скорее всего, станет новым главным тренером мадридского «Реала».
По информации издания Realmadridexclusivo, баскский специалист уже выбрал игрока, который станет лидером его команды в Мадриде – это французский форвард Килиан Мбаппе.
Такое решение может заставить уйти из королевского клуба другую суперзвезду – бразильского вингера Винисиуса Жуниора, который не захочет иметь в команде второстепенную роль.
В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 51 матч на клубном уровне, отметившись 35 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Винисиуса Жуниора 49 поединков, 20 голов и 14 ассистов в нынешней кампании.
Ранее Винисиус Жуниор выбрал нового тренера для «Реала».
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