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Германия
11 мая 2025, 12:48 | Обновлено 11 мая 2025, 12:49
293
0

2555 дней борьбы. Гамбург наконец-то вернулся в Бундеслигу

Произошло это за тур до окончания сезона во второй Бундеслиге

11 мая 2025, 12:48 | Обновлено 11 мая 2025, 12:49
293
0
2555 дней борьбы. Гамбург наконец-то вернулся в Бундеслигу
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура немецкой второй Бундеслиги «Гамбург» победил «Ульм» со счетом 6:1.

Эта победа позволила хозяевам наконец вернуться в Бундеслигу.

«Гамбург» повысился в классе после 2555 дней отсутствия в элитном дивизионе.

Один из самых титулованных немецких клубов провел 7 сезонов во второй Бундеслиге.

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Бундеслига Гамбург статистика чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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