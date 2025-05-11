2555 дней борьбы. Гамбург наконец-то вернулся в Бундеслигу

В матче 33-го тура немецкой второй Бундеслиги «Гамбург» победил «Ульм» со счетом 6:1.

Эта победа позволила хозяевам наконец вернуться в Бундеслигу.

«Гамбург» повысился в классе после 2555 дней отсутствия в элитном дивизионе.

Один из самых титулованных немецких клубов провел 7 сезонов во второй Бундеслиге.