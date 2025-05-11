2555 дней борьбы. Гамбург наконец-то вернулся в Бундеслигу
Произошло это за тур до окончания сезона во второй Бундеслиге
В матче 33-го тура немецкой второй Бундеслиги «Гамбург» победил «Ульм» со счетом 6:1.
Эта победа позволила хозяевам наконец вернуться в Бундеслигу.
«Гамбург» повысился в классе после 2555 дней отсутствия в элитном дивизионе.
Один из самых титулованных немецких клубов провел 7 сезонов во второй Бундеслиге.
OFFICIAL✅— World Stadiums🏟 (@Worldstadium_EN) May 10, 2025
Hamburg dominates with a stunning victory before 57,000 passionate fans, securing their RETURN to the Bundesliga.
After 2,555 days of struggle, they reclaim their status as a TOP-flight team.
The Dinosaur roars again.⚪🔵⚫
pic.twitter.com/P1R1pJfkFF
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