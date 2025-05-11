10 мая мюнхенская Бавария на Альянц-Арене переиграла Боруссия Менхенгладбах в матче 33-го тура Бундеслиги 2024/25 со счетом 2:0.

Этот поединок не имел никакого турнирного значения для подопечных Венсана Компани – Бавария стала чемпионом Германии еще до 33-го тура.

Однако мюнхенцы подошли к церемонии награждения как подобает чемпионам, а первый мяч в этой встрече забил именитый английский форвард Гарри Кейн.

31-летний Кейн, который в этом сезоне Бундеслиги забил 25 голов и отдал восемь асситов, выиграл свой первый (!) трофей в карьере. Несмотря на свою результативность, Гарри раньше никогда не поднимал над головой трофей. Но 10 мая это случилось – Гарри получил еще и медаль.

ФОТО. Не фотошоп! Это случилось: Кейн поднял над головой свой первый трофей

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн