ФОТО. Не фотошоп! Это случилось: Кейн поднял над головой свой первый трофей
Гарри вместе с Баварией выиграл Серебряную салатницу, став победителем Бундеслиги
10 мая мюнхенская Бавария на Альянц-Арене переиграла Боруссия Менхенгладбах в матче 33-го тура Бундеслиги 2024/25 со счетом 2:0.
Этот поединок не имел никакого турнирного значения для подопечных Венсана Компани – Бавария стала чемпионом Германии еще до 33-го тура.
Однако мюнхенцы подошли к церемонии награждения как подобает чемпионам, а первый мяч в этой встрече забил именитый английский форвард Гарри Кейн.
31-летний Кейн, который в этом сезоне Бундеслиги забил 25 голов и отдал восемь асситов, выиграл свой первый (!) трофей в карьере. Несмотря на свою результативность, Гарри раньше никогда не поднимал над головой трофей. Но 10 мая это случилось – Гарри получил еще и медаль.
ФОТО. Не фотошоп! Это случилось: Кейн поднял над головой свой первый трофей
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