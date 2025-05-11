Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Не фотошоп! Это случилось: Кейн поднял над головой свой первый трофей
Германия
11 мая 2025, 03:02 | Обновлено 11 мая 2025, 03:03
78
0

ФОТО. Не фотошоп! Это случилось: Кейн поднял над головой свой первый трофей

Гарри вместе с Баварией выиграл Серебряную салатницу, став победителем Бундеслиги

11 мая 2025, 03:02 | Обновлено 11 мая 2025, 03:03
78
0
ФОТО. Не фотошоп! Это случилось: Кейн поднял над головой свой первый трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

10 мая мюнхенская Бавария на Альянц-Арене переиграла Боруссия Менхенгладбах в матче 33-го тура Бундеслиги 2024/25 со счетом 2:0.

Этот поединок не имел никакого турнирного значения для подопечных Венсана Компани – Бавария стала чемпионом Германии еще до 33-го тура.

Однако мюнхенцы подошли к церемонии награждения как подобает чемпионам, а первый мяч в этой встрече забил именитый английский форвард Гарри Кейн.

31-летний Кейн, который в этом сезоне Бундеслиги забил 25 голов и отдал восемь асситов, выиграл свой первый (!) трофей в карьере. Несмотря на свою результативность, Гарри раньше никогда не поднимал над головой трофей. Но 10 мая это случилось – Гарри получил еще и медаль.

ФОТО. Не фотошоп! Это случилось: Кейн поднял над головой свой первый трофей

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
По теме:
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
В статусе чемпиона. Кейн забил 25-й в сезоне, Бавария выиграла
Команда украинца вылетела из Бундеслиги, борьба за топ-4
Боруссия Менхенгладбах Бавария Бавария - Боруссия М чемпионат Германии по футболу Бундеслига награждение Гарри Кейн фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Теннис | 10 мая 2025, 18:59 53
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме

Элина в трех сетах одолела Хейли Баптист в матче третьего раунда тысячника в столице Италии

Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться
Футбол | 10 мая 2025, 20:20 18
Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться
Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться

Александр Сирота желает остаться в «Маккаби Тель-Авив»

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 10.05.2025, 08:10
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 11.05.2025, 02:24
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Бокс | 10.05.2025, 08:29
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
09.05.2025, 00:02
Бокс
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
09.05.2025, 09:05 7
Футбол
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
09.05.2025, 07:41 8
Футбол
Барселона совершит фантастический трансфер после катастрофы в Милане
Барселона совершит фантастический трансфер после катастрофы в Милане
09.05.2025, 03:48 5
Футбол
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
09.05.2025, 08:13 63
Бокс
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
10.05.2025, 06:23 4
Футбол
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
10.05.2025, 11:45
Бокс
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
09.05.2025, 03:15 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем