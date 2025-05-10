В статусе чемпиона. Кейн забил 25-й в сезоне, Бавария выиграла
Бавария обыграла Боруссию Менхенгладбах
Бавария в матче чемпионата Германии уже в статусе чемпиона обыграла Боруссию Менхенгладбах со счетом 2:0 благодаря голам Гарри Кейна и Майкла Олисе.
Для английского бомбардира, который неделю назад завоевал первый трофей в карьере, этот мяч стал 25-м в сезоне Бундеслиги и 37-й во всех турнирах.
Кейн в гонке бомбардиров опережает Гирасси из Боруссии Дортмунд на шесть точных ударов.
Бавария набрала 79 очков, их соперник имеет 45 пунктов и идет 9-м.
Чемпионат Германии. 33-й тур
Бавария – Боруссия Менхегладбах 2:0
Голы: Кейн, 31, Олисе, 90
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкую команду возглавит Арда Туран, наставник Эюпспора
«Горожане» могут подписать Никола Савону из «Ювентуса»