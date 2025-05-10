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Бавария
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Германия
10 мая 2025, 21:28 | Обновлено 10 мая 2025, 21:33
304
1

В статусе чемпиона. Кейн забил 25-й в сезоне, Бавария выиграла

Бавария обыграла Боруссию Менхенгладбах

10 мая 2025, 21:28 | Обновлено 10 мая 2025, 21:33
304
1
В статусе чемпиона. Кейн забил 25-й в сезоне, Бавария выиграла
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария в матче чемпионата Германии уже в статусе чемпиона обыграла Боруссию Менхенгладбах со счетом 2:0 благодаря голам Гарри Кейна и Майкла Олисе.

Для английского бомбардира, который неделю назад завоевал первый трофей в карьере, этот мяч стал 25-м в сезоне Бундеслиги и 37-й во всех турнирах.

Кейн в гонке бомбардиров опережает Гирасси из Боруссии Дортмунд на шесть точных ударов.

Бавария набрала 79 очков, их соперник имеет 45 пунктов и идет 9-м.

Чемпионат Германии. 33-й тур

Бавария – Боруссия Менхегладбах 2:0
Голы: Кейн, 31, Олисе, 90

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Бавария Боруссия Менхенгладбах Бундеслига чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Здавалось Кейн вкрав гол в Олісе,але після повторів видно що головою трохи підняв траєкторію мяча по верх рук воротаря,який напевно він відбив бе.
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