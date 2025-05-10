В статусе чемпиона. Кейн забил 25-й в сезоне, Бавария выиграла

Бавария в матче чемпионата Германии уже в статусе чемпиона обыграла Боруссию Менхенгладбах со счетом 2:0 благодаря голам Гарри Кейна и Майкла Олисе.

Для английского бомбардира, который неделю назад завоевал первый трофей в карьере, этот мяч стал 25-м в сезоне Бундеслиги и 37-й во всех турнирах.

Кейн в гонке бомбардиров опережает Гирасси из Боруссии Дортмунд на шесть точных ударов.

Бавария набрала 79 очков, их соперник имеет 45 пунктов и идет 9-м.

Чемпионат Германии. 33-й тур

Бавария – Боруссия Менхегладбах 2:0

Голы: Кейн, 31, Олисе, 90