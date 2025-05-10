10 мая на «Альянц-Арене» пройдет матч 33-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Бавария» встретится с «Боруссией» Менхенгладбах. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Бавария

Команда пережила не самый простой отрезок. Сначала ей, два года назад, повезло, и за счет осечки Боруссии в последнем туре, в Дортмунде, все же взяли серебряную салатницу. Но в 2023/2024 был уже всеобщий провал - гранд не выиграл ни единого трофея. И решение исправить ситуацию за счет приглашения Компани, как раз вылетевшего в АПЛ с Бернли, вызывало вопросы. Неудач при Венсане действительно хватало - еще в 2024-м фаворит вылетел из кубка, а весной, в напряженной борьбе, покинули Лигу чемпионов.

Но хотя бы в Бундеслиге 1 обошлось без серьезных сюрпризов. И Кейн наконец-то заполучил столь желанный титул. По большому счету, интриги не было, ведь все преследователи, включая Байер, были заметно слабее. В прошлом туре в Лейпциге не без труда свели к ничьей. Как оказалось позже, чемпионской - преследователь теперь не сможет даже математически догнать.

Боруссия Менхенгладбах

Клуб достаточно долго не мог напомнить о себе и своих амбициях. Но прошлый сезон был особенно неудачным. В итоге с 34 очками получилось занять только 14-е место, более того, Бохум, что набрал всего на 1 балл меньше, отправился в стыковые поединки. Тем не менее, тогда руководство проекта удивило всех, не уволив с тренерского поста Сеоане ни по ходу розыгрыша, ни даже летом.

Казалось, сейчас швейцарец был готов оправдать такое доверие. С ним футболисты не просто прибавили - получилось стать претендентом на еврокубки, а то и на 4-е место! Но в самый неподходящий момент, в середине весны, начался резкий спад. Сначала была только ничья с новичком, Санкт-Паули, а потом - и вовсе серия поражений. Должны были проигрывать и дома Хоффенхайму, но на 90+ минуте оформили ничью 4:4.

Статистика личных встреч

Менхенгладбах имел неплохой отрезок, не проигрывая чемпиону в пяти матчах кряду. Но вот уже трижды побеждал гранд из Мюнхена.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы обладателя титула при зрелищном футболе. Мотивации у Кейна и компании нет, но такого соперника перед своими зрителями нужно обыгрывать не минимально - берем фору -2 гола (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua Бавария Боруссия М Фора Баварии (-2) 1.60 Сделать ставку

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