Аморим наложил вето трансфер лидера МЮ. Его сватают в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на слухи о возможном уходе капитана «красных дьяволов» Бруна Феннандеша, которого сватают в Саудовскую Аравию.

«Не только команды из Саудовской Аравии, но и многие клубы хотят приобрести Бруна Фернандеша и готовы сделать невозможное, но он не продается. Он будет нашим игроком на долгие годы», – сказал Аморим.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел 52 матча, забил 19 голов и отдал 18 ассистам.

Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Антони.