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  4. Аморим наложил вето трансфер лидера МЮ. Его сватают в Саудовскую Аравию
Англия
10 мая 2025, 09:14 |
806
1

Аморим наложил вето трансфер лидера МЮ. Его сватают в Саудовскую Аравию

Рубен заявил, что Бруну Фернандеш не продается

10 мая 2025, 09:14 |
806
1
Аморим наложил вето трансфер лидера МЮ. Его сватают в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на слухи о возможном уходе капитана «красных дьяволов» Бруна Феннандеша, которого сватают в Саудовскую Аравию.

«Не только команды из Саудовской Аравии, но и многие клубы хотят приобрести Бруна Фернандеша и готовы сделать невозможное, но он не продается. Он будет нашим игроком на долгие годы», – сказал Аморим.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел 52 матча, забил 19 голов и отдал 18 ассистам.

Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Антони.

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Бруну Фернандеш Рубен Аморим чемпионат Саудовской Аравии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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ivankondrat96
У керівництва МЮ можуть бути інші плани. Буде пристойна пропозиція - продадуть
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