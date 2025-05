Аморим наложил вето трансфер лидера МЮ. Его сватают в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на слухи о возможном уходе капитана «красных дьяволов» Бруна Феннандеша, которого сватают в Саудовскую Аравию.

«Не только команды из Саудовской Аравии, но и многие клубы хотят приобрести Бруна Фернандеша и готовы сделать невозможное, но он не продается. Он будет нашим игроком на долгие годы», – сказал Аморим.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел 52 матча, забил 19 голов и отдал 18 ассистам.

🚨 Rúben Amorim on Al Hilal and Bruno: “Not only Saudi Arabia, but many clubs want Bruno Fernandes and are ready to do the impossible… but Bruno is NOT for sale”.



“He will be our player for years to come”. pic.twitter.com/z4ENoE8fXn