Аморим наложил вето трансфер лидера МЮ. Его сватают в Саудовскую Аравию
Рубен заявил, что Бруну Фернандеш не продается
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на слухи о возможном уходе капитана «красных дьяволов» Бруна Феннандеша, которого сватают в Саудовскую Аравию.
«Не только команды из Саудовской Аравии, но и многие клубы хотят приобрести Бруна Фернандеша и готовы сделать невозможное, но он не продается. Он будет нашим игроком на долгие годы», – сказал Аморим.
В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел 52 матча, забил 19 голов и отдал 18 ассистам.
Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Антони.
🚨 Rúben Amorim on Al Hilal and Bruno: “Not only Saudi Arabia, but many clubs want Bruno Fernandes and are ready to do the impossible… but Bruno is NOT for sale”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2025
“He will be our player for years to come”. pic.twitter.com/z4ENoE8fXn
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