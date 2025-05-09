Рубен АМОРИМ: «Когда есть такой игрок, просто хочется ему помогать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим расхвалил английского полузащитника команды Мэйсона Маунта после выхода «красных дьяволов» в финал Лиги Европы.

Видя, что такой парень, как Мейсон Маунт, усердно каждый день работает, правильно питается, принимает ледяные ванны… Когда есть такой игрок, просто хочется помогать ему.

Для этой позиции он подходит идеально, потому что умеет играть в средней линии и бегает как крайний нападающий. Поэтому я очень рад», – лаконично сказал Аморим.

В финальном мате Лиги Европы Тоттенхэм встретится с «Манчестер Юнайтед», сумевшим дома разгромить «Атлетик» с Бильбао после выездной победы. Финал Лиги Европы запланирован на среду, 21 мая.