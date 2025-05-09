Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рубен АМОРИМ: «Когда есть такой игрок, просто хочется ему помогать»
Лига Европы
09 мая 2025, 10:21 |
799
0

Рубен АМОРИМ: «Когда есть такой игрок, просто хочется ему помогать»

Коуч МЮ похвалил Мэйсона Маунта

09 мая 2025, 10:21 |
799
0
Рубен АМОРИМ: «Когда есть такой игрок, просто хочется ему помогать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим расхвалил английского полузащитника команды Мэйсона Маунта после выхода «красных дьяволов» в финал Лиги Европы.

Видя, что такой парень, как Мейсон Маунт, усердно каждый день работает, правильно питается, принимает ледяные ванны… Когда есть такой игрок, просто хочется помогать ему.

Для этой позиции он подходит идеально, потому что умеет играть в средней линии и бегает как крайний нападающий. Поэтому я очень рад», – лаконично сказал Аморим.

В финальном мате Лиги Европы Тоттенхэм встретится с «Манчестер Юнайтед», сумевшим дома разгромить «Атлетик» с Бильбао после выездной победы. Финал Лиги Европы запланирован на среду, 21 мая.

По теме:
«Выбрали короткий путь к Лиге чемпионов». Фаны – о выходе МЮ в финал ЛЕ
Тренер Буде-Глимта: «Ощущение, что нас вообще не было на поле»
Челси первым может собрать все еврокубковые трофеи
Мэйсон Маунт Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из лучших полузащитников в истории АПЛ может перебраться в Арсенал
Футбол | 09 мая 2025, 10:02 0
Один из лучших полузащитников в истории АПЛ может перебраться в Арсенал
Один из лучших полузащитников в истории АПЛ может перебраться в Арсенал

Кевин де Брюйне может стать игроком «канониров»

Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Бокс | 09 мая 2025, 08:13 26
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»

Украинский боксер – о президенте Зеленском

Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.05.2025, 08:15
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Реал летом продаст двух звезд за 225 миллионов. Известны имена игроков
Футбол | 08.05.2025, 11:55
Реал летом продаст двух звезд за 225 миллионов. Известны имена игроков
Реал летом продаст двух звезд за 225 миллионов. Известны имена игроков
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Футбол | 08.05.2025, 15:03
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
08.05.2025, 00:25
Футбол
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
07.05.2025, 23:57 28
Футбол
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
08.05.2025, 20:14 1
Бокс
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
07.05.2025, 22:01 2
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
07.05.2025, 16:13 2
Хоккей
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
07.05.2025, 22:20 4
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
07.05.2025, 15:28 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем