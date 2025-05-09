Без единого поражения. Манчестер Юнайтед сыграет в своем очередном финале
В финале Лиги Европы Манчестер Юнайтед ждет противостояние с Тоттенхэм Хотспур
В ответном полуфинале Лиги Европы Манчестер Юнайтед победил Атлетик Бильбао со счетом 4:1 (7:1 по сумме двух встреч).
В этом сезоне Лиги Европы Манчестер Юнайтед не проиграл еще ни одного матча (9 побед и 5 ничьих).
Команды, которые выходили в финал Лиги Европы, не проиграв ни одной игры:
- Бенфика – 2013/14
- Челси – 2018/19
- Интер – 2019/20
- Вильярреал – 2020/21
- Айнтрахт – 2021/22
- Байер – 2023/24
- Манчестер Юнайтед – 2024/25
Манчестер Юнайтед сыграет в своем 9–м еврокубковом финале (не считая матчи за Суперкубок Европы).
- 1967/68, КЕЧ: Манчестер Юнайтед – Бенфика 4:1
- 1990/91, КВН: Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1
- 1998/99, ЛЧ: Манчестер Юнайтед – Бавария 2:1
- 2007/08, ЛЧ: Манчестер Юнайтед – Челси 1:1 (6:5 – по пен.)
- 2008/09, ЛЧ: Манчестер Юнайтед – Барселона 0:2
- 2010/11, ЛЧ: Манчестер Юнайтед – Барселона 1:3
- 2016/17, ЛЕ: Манчестер Юнайтед – Аякс 2:0
- 2020/21, ЛЕ: Манчестер Юнайтед – Вильярреал 1:1 (10:11 – по пен.)
- 2024/25, ЛЕ: Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур
Clubs to reach the Europa League final without losing a single game during the campaign:— Squawka (@Squawka) May 8, 2025
◎ Benfica (2013/14)
◎ Chelsea (2018/19)
◎ Inter (2019/20)
◎ Villarreal (2020/21)
◎ Frankfurt (2021/22)
◎ Leverkusen (2023/24)
◉ Manchester United (2024/25) 🆕
Devilish. 👹 pic.twitter.com/4qTIJPeZOC
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