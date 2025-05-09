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Лига Европы
09 мая 2025, 07:15 | Обновлено 09 мая 2025, 07:34
426
1

Без единого поражения. Манчестер Юнайтед сыграет в своем очередном финале

В финале Лиги Европы Манчестер Юнайтед ждет противостояние с Тоттенхэм Хотспур

09 мая 2025, 07:15 | Обновлено 09 мая 2025, 07:34
426
1
Без единого поражения. Манчестер Юнайтед сыграет в своем очередном финале
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном полуфинале Лиги Европы Манчестер Юнайтед победил Атлетик Бильбао со счетом 4:1 (7:1 по сумме двух встреч).

В этом сезоне Лиги Европы Манчестер Юнайтед не проиграл еще ни одного матча (9 побед и 5 ничьих).

Команды, которые выходили в финал Лиги Европы, не проиграв ни одной игры:

  • Бенфика – 2013/14
  • Челси – 2018/19
  • Интер – 2019/20
  • Вильярреал – 2020/21
  • Айнтрахт – 2021/22
  • Байер – 2023/24
  • Манчестер Юнайтед – 2024/25

Манчестер Юнайтед сыграет в своем 9–м еврокубковом финале (не считая матчи за Суперкубок Европы).

  • 1967/68, КЕЧ: Манчестер Юнайтед – Бенфика 4:1
  • 1990/91, КВН: Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1
  • 1998/99, ЛЧ: Манчестер Юнайтед – Бавария 2:1
  • 2007/08, ЛЧ: Манчестер Юнайтед – Челси 1:1 (6:5 – по пен.)
  • 2008/09, ЛЧ: Манчестер Юнайтед – Барселона 0:2
  • 2010/11, ЛЧ: Манчестер Юнайтед – Барселона 1:3
  • 2016/17, ЛЕ: Манчестер Юнайтед – Аякс 2:0
  • 2020/21, ЛЕ: Манчестер Юнайтед – Вильярреал 1:1 (10:11 – по пен.)
  • 2024/25, ЛЕ: Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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