Без единого поражения. Манчестер Юнайтед сыграет в своем очередном финале

В ответном полуфинале Лиги Европы Манчестер Юнайтед победил Атлетик Бильбао со счетом 4:1 (7:1 по сумме двух встреч).

В этом сезоне Лиги Европы Манчестер Юнайтед не проиграл еще ни одного матча (9 побед и 5 ничьих).

Команды, которые выходили в финал Лиги Европы, не проиграв ни одной игры:

Манчестер Юнайтед сыграет в своем 9–м еврокубковом финале (не считая матчи за Суперкубок Европы).

Clubs to reach the Europa League final without losing a single game during the campaign:



◎ Benfica (2013/14)

◎ Chelsea (2018/19)

◎ Inter (2019/20)

◎ Villarreal (2020/21)

◎ Frankfurt (2021/22)

◎ Leverkusen (2023/24)

◉ Manchester United (2024/25) 🆕



