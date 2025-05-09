Без единого поражения. Манчестер Юнайтед сыграет в своем очередном финале

В ответном полуфинале Лиги Европы Манчестер Юнайтед победил Атлетик Бильбао со счетом 4:1 (7:1 по сумме двух встреч).

В этом сезоне Лиги Европы Манчестер Юнайтед не проиграл еще ни одного матча (9 побед и 5 ничьих).

Команды, которые выходили в финал Лиги Европы, не проиграв ни одной игры:

Бенфика – 2013/14

Челси – 2018/19

Интер – 2019/20

Вильярреал – 2020/21

Айнтрахт – 2021/22

Байер – 2023/24

Манчестер Юнайтед – 2024/25

Манчестер Юнайтед сыграет в своем 9–м еврокубковом финале (не считая матчи за Суперкубок Европы).

1967/68, КЕЧ: Манчестер Юнайтед – Бенфика 4:1

1990/91, КВН: Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1

1998/99, ЛЧ: Манчестер Юнайтед – Бавария 2:1

2007/08, ЛЧ: Манчестер Юнайтед – Челси 1:1 (6:5 – по пен.)

2008/09, ЛЧ: Манчестер Юнайтед – Барселона 0:2

2010/11, ЛЧ: Манчестер Юнайтед – Барселона 1:3

2016/17, ЛЕ: Манчестер Юнайтед – Аякс 2:0

2020/21, ЛЕ: Манчестер Юнайтед – Вильярреал 1:1 (10:11 – по пен.)

2024/25, ЛЕ: Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур