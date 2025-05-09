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  4. Заря – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 16:04 |
190
0

Заря – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)

9 мая проходит матч 28-го тура чемпионата Украины

09 мая 2025, 16:04 |
190
0
Заря – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Шахтер

В пятницу, 9 мая, проходит матч 28-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Заря» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Александр Шандор из Львова.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 28-й тур, 9 мая
Заря – Шахтер – 0:0
Удаления: Грам, 17 (вторая желтая)

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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