В пятницу, 9 мая, проходит матч 28-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Заря» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского в Киеве.

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Обслуживает матч арбитр Александр Шандор из Львова.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 28-й тур, 9 мая

Заря – Шахтер – 0:0

Удаления: Грам, 17 (вторая желтая)