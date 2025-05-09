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Премьер-лига
Заря
09.05.2025 15:30 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 03:05 | Обновлено 09 мая 2025, 03:06
13
0

Заря – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

09 мая 2025, 03:05 | Обновлено 09 мая 2025, 03:06
13
0
Заря – Шахтер. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 9-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Команда Марино Пушича все еще надеется догнать «Александрию», а если нет, то хотя бы обойти ее в стратегическом плане борьбы за место в квалификации Лиги Европы УЕФА. Но для этого «горнякам» надо потратить как можно меньше сил в игре против «Зари», для которой сезон уже фактически завершен, так как ни в еврокубки пробиться, ни в зону переходных матчей опуститься, команда Младена Бартуловича в адекватной реальности уже не может. Впрочем, принципиальное региональное противостояние между этими командами никто не отменял.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
9 мая 2025 -
15:30
Шахтер Донецк
Победа Шахтера 1.31 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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