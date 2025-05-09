В пятницу, 9-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Команда Марино Пушича все еще надеется догнать «Александрию», а если нет, то хотя бы обойти ее в стратегическом плане борьбы за место в квалификации Лиги Европы УЕФА. Но для этого «горнякам» надо потратить как можно меньше сил в игре против «Зари», для которой сезон уже фактически завершен, так как ни в еврокубки пробиться, ни в зону переходных матчей опуститься, команда Младена Бартуловича в адекватной реальности уже не может. Впрочем, принципиальное региональное противостояние между этими командами никто не отменял.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Заря Шахтер Донецк Победа Шахтера 1.31 Сделать ставку

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