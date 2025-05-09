Так кто играл в меньшинстве? Заря и Шахтер голов не забивали

Поскольку посреди следующей недели все внимание украинских болельщиков будет приковано к финалу Кубка страны в Житомире между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», то неудивительно, что именно матчи с участием этих двух команд открывали события двадцать восьмого тура Премьер-лиги. Тем более, что оба еще и легко претендовали на статус центральных в этом футбольном уикенде.

Команда Марино Пушича в своих неустанных попытках таки зацепиться за вторую строчку гостила у луганской «Зари» на поле столичного стадиона «Динамо» им. В. Лобановского в разгар рабочего дня, однако это все равно не остановило зрителей на трибунах от того, чтобы организовать достойную поддержку в этом восточноукраинском дерби. При этом подопечным Младена Бартуловича чисто из спортивной составляющей мало что требовалось от этой игры – за еврокубки «Заря» уже не имеет шансов зацепиться, тогда как и зона переходных матчей от нее достаточно далека. Но принципиальность в дуэли все равно присутствовала.

Тем более для такого игрока, как капитан луганчан Филипп Будковский, о связи которого с «Шахтером» опытным болельщикам не надо лишний раз напоминать. Очевидно, форвард был заряжен на эту игру, и поэтому довольно быстро вывел из нее одного из центральных защитников соперников – Алаа Грама. Фактически «заработал» на себе два предупреждения для оппонента нападающий хозяев еще до 17 минуты.

И хотя рисунок игры это не слишком изменило – «горняки» и без того продолжали доминировать на футбольном поле, но мощность атак команды Пушича это значительно уменьшило. Оставалось надеяться только на ошибки «Зари», и ее защита едва ли не собственноручно таки подарила дончанам пару моментов, но гости были далеки от завершения. В отличие от подопечных Бартуловича в их едва ли не единственной возможности забить – удар Вантуха с левого фланга штрафной в перекладину головой подправил Слесар.

В начале второго тайма обе команды имели возможности для того, чтобы решить судьбу этого противостояния в свою пользу. Однако Будковский от левого угла вратарской промахнулся мимо дальней стойки с передачи Вантуха, а Кевин за мгновение до этого не реализовал выход один на один с Сапутиным с передачи Эгиналду еще в центре поля.

После этого можно вспомнить лишь незасчитанный из-за офсайда гол Невертона в ситуации, похожей на действия его бразильского партнера по атаке, и еще кучу замен от обоих тренеров в попытке хоть как-то ускорить игру своих команд. Неудачных попытках, потому что «Заря» вообще от атак отказалась, а у «Шахтера», очевидно, перед кубковым финалом были другие приоритеты.

В следующем туре луганская «Заря» будет принимать житомирское «Полесье», тогда как донецкий «Шахтер» будет гостить у петровского «Ингульца», а посреди недели проведет тот самый финал Кубка Украины в Житомире.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 0:0

Предупреждения: Будковский, 11, Дрышлюк, 58, Башич, 83, Жуниньо, 84 – Грам, 11

Удаление: Грам, 17 (второе предупреждение)

«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Башич, Джордан, Тронтель – Попара, Дрышлюк (Белоцерковец, 62), Мичин – Вантух (Горбач, 79), Будковский, Слесар (Яцик, 58).

«Шахтер»: Фесюн – Педриньо Азеведо, Грам, Бондарь, Винисиус (Назарина, 60) – Крыськив, Марлон (Фарина, 68), А. Бондаренко – Кевин (Швед, 75), Эгиналду (Невертон, 60), Педриньо да Силва (Цуканов, 60).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 7 (3) – 12 (4)

Угловые: 3 – 7

Оффсайды: 1 – 1.

ЗАРЯ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C