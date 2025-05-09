Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Так кто играл в меньшинстве? Заря и Шахтер голов не забивали
Премьер-лига
Заря
09.05.2025 15:30 – FT 0 : 0
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 17:25 | Обновлено 09 мая 2025, 17:46
1862
44

Так кто играл в меньшинстве? Заря и Шахтер голов не забивали

Команда Бартуловича отказалась добивать соперников, которые снова сами создали себе проблемы

09 мая 2025, 17:25 | Обновлено 09 мая 2025, 17:46
1862
44
Так кто играл в меньшинстве? Заря и Шахтер голов не забивали
УПЛ

Поскольку посреди следующей недели все внимание украинских болельщиков будет приковано к финалу Кубка страны в Житомире между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», то неудивительно, что именно матчи с участием этих двух команд открывали события двадцать восьмого тура Премьер-лиги. Тем более, что оба еще и легко претендовали на статус центральных в этом футбольном уикенде.

Команда Марино Пушича в своих неустанных попытках таки зацепиться за вторую строчку гостила у луганской «Зари» на поле столичного стадиона «Динамо» им. В. Лобановского в разгар рабочего дня, однако это все равно не остановило зрителей на трибунах от того, чтобы организовать достойную поддержку в этом восточноукраинском дерби. При этом подопечным Младена Бартуловича чисто из спортивной составляющей мало что требовалось от этой игры – за еврокубки «Заря» уже не имеет шансов зацепиться, тогда как и зона переходных матчей от нее достаточно далека. Но принципиальность в дуэли все равно присутствовала.

Тем более для такого игрока, как капитан луганчан Филипп Будковский, о связи которого с «Шахтером» опытным болельщикам не надо лишний раз напоминать. Очевидно, форвард был заряжен на эту игру, и поэтому довольно быстро вывел из нее одного из центральных защитников соперников – Алаа Грама. Фактически «заработал» на себе два предупреждения для оппонента нападающий хозяев еще до 17 минуты.

И хотя рисунок игры это не слишком изменило – «горняки» и без того продолжали доминировать на футбольном поле, но мощность атак команды Пушича это значительно уменьшило. Оставалось надеяться только на ошибки «Зари», и ее защита едва ли не собственноручно таки подарила дончанам пару моментов, но гости были далеки от завершения. В отличие от подопечных Бартуловича в их едва ли не единственной возможности забить – удар Вантуха с левого фланга штрафной в перекладину головой подправил Слесар.

В начале второго тайма обе команды имели возможности для того, чтобы решить судьбу этого противостояния в свою пользу. Однако Будковский от левого угла вратарской промахнулся мимо дальней стойки с передачи Вантуха, а Кевин за мгновение до этого не реализовал выход один на один с Сапутиным с передачи Эгиналду еще в центре поля.

После этого можно вспомнить лишь незасчитанный из-за офсайда гол Невертона в ситуации, похожей на действия его бразильского партнера по атаке, и еще кучу замен от обоих тренеров в попытке хоть как-то ускорить игру своих команд. Неудачных попытках, потому что «Заря» вообще от атак отказалась, а у «Шахтера», очевидно, перед кубковым финалом были другие приоритеты.

В следующем туре луганская «Заря» будет принимать житомирское «Полесье», тогда как донецкий «Шахтер» будет гостить у петровского «Ингульца», а посреди недели проведет тот самый финал Кубка Украины в Житомире.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 0:0

Предупреждения: Будковский, 11, Дрышлюк, 58, Башич, 83, Жуниньо, 84 – Грам, 11

Удаление: Грам, 17 (второе предупреждение)

«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Башич, Джордан, Тронтель – Попара, Дрышлюк (Белоцерковец, 62), Мичин – Вантух (Горбач, 79), Будковский, Слесар (Яцик, 58).

«Шахтер»: Фесюн – Педриньо Азеведо, Грам, Бондарь, Винисиус (Назарина, 60) – Крыськив, Марлон (Фарина, 68), А. Бондаренко – Кевин (Швед, 75), Эгиналду (Невертон, 60), Педриньо да Силва (Цуканов, 60).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 7 (3) – 12 (4)
Угловые: 3 – 7
Оффсайды: 1 – 1.

ЗАРЯ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C

По теме:
«Лучше бы Ротаня взяли». Болельщики – о возможном приходе Турана в Шахтер
Александрия близка к серебру УПЛ. Когда Шахтер последний раз был третьим?
Матч тура. Стали известны стартовые составы Полесья и Динамо
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Шахтер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 09 мая 2025, 12:50 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей

Стартует турнир в элитном дивизионе

Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
Футбол | 09 мая 2025, 17:04 0
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны

Однако испанец понимает, что трансфер Педри невозможен

Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
Футбол | 09.05.2025, 02:30
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Футбол | 09.05.2025, 07:41
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.05.2025, 11:15
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 44
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Чергова ганебна гра від найкращого в історії Шахтаря!
Так тримати!
Ответить
+10
FunnyCat_____
что там, какие шансы у шахтера на чемпионство? 
Ответить
+7
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
гайтану будут звать на празднование исторической бронзы? кто то знает?
там дом культуры в селе Счастливое большой, вместит всех желающих?
Ответить
+5
Микола Унгурян
в принципі нижче 3-го місця не впадуть, але...  проблема ж не лише в місці в УПЛ, а саме у грі. вірніше відсутності такої у ШД. 
Ответить
+4
sania
Щось гуде в напрямку села Щасливе...Шахтар бронзу відмічає?
Ответить
+3
Pavel_i_C0
Не дарма лугандонів називають ДНОнєтскімі. Повне ДНО
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
sania
В нас напрочуд сильнй чемпіонат. Звичайна сільська команда ЗАСЛУЖЕНО здобула бронзу в ЧЕСНІЙ боротьбі.
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Олег Мандрівник
Ну бронзу у ШД уже не заберут
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
Ну типу виправдання коментатора було зрозуміло - Шахтарю сьогодні нічого не треба було )
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Burevestnik
гравці берегли сили і емоції
на матч з Динамо.
там буде сильна заруба,
бо Шахтар хоче в ЛЄ 
і притому на жеребкування в кошик №2
Ответить
+1
Олег Мандрівник
За 17 минут 2 жёлтых. Он контуженный что-ли? 🤔😁
Ответить
+1
ZANREGENT
ЗАРЯ!!!
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Burevestnik
Олексашкам мінімум серебро !!!
а далі - як пофортить...
Ответить
+1
Pavel_i_C0
Фєдька зі всіх сил захищає свою іржаву помийку, після її чергової ганьби)) Фанатіщє!!!! Навіть держслужба не заважає йому цілий день цим займатися))
Ответить
0
Ukraine
Не змінять тренера, буду вболівати за ДК
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Александр Шевченко
Дауны явно готовятся на финал кубка. Надеюсь Динамо их в финале в будку загонит, потому что откровенно между нами, для сегодняшних даунецких ЛЕ это сильный турнир и пофиг что там в финале в этом году будут играть 15 и 16 команды АПЛ, но таковы реалии современного футбола
Ответить
-1
saltim
Без Судакова игра Шахтера слаба,скучна и бестолкова!
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
😂😂 Долбоеб, что такое отпуск, знаешь!? 
Да нет конечно… у безработных как ты - его нет😁😁
Ответить
-3
Battersea
А вот Городской сад может спокойно играть как Заря - на ничью в Житомире.
Ответить
-3
Battersea
Лучше всех был комментатор. То Шахтёру надо срочно что то делать... В спарринге перед КУ.
То, что ещё важней,  Заре нужны очки , что бы удержаться на 7 месте
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
07.05.2025, 22:20 50
Теннис
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
08.05.2025, 05:42 3
Футбол
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
09.05.2025, 09:22 3
Бокс
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
08.05.2025, 20:14 1
Бокс
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
08.05.2025, 08:03 9
Футбол
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
08.05.2025, 10:08
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
08.05.2025, 00:25
Футбол
Маркевич объяснил, в чем ошибся тренер Барселоны в полуфинале ЛЧ
Маркевич объяснил, в чем ошибся тренер Барселоны в полуфинале ЛЧ
08.05.2025, 12:54 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем