ПУШИЧ: «Шахтер доминировал в меньшинстве против серьезного соперника»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич дал комментарий после матча 28-го тура УПЛ с луганской «Зарей» (0:0).

– Мистер, как можете прокомментировать ничейный матч «Шахтера» и «Зари»?

– Ну что ж, после этой красной карточки… Ничего не буду об этом говорить, но после нее мы играли почти 80 минут вдесятером. Как я сейчас сказал в раздевалке, я очень горжусь своими игроками и тем, что мы сегодня показали в меньшинстве, тем, как мы играли, как боролись, как создавали моменты, доминировали в меньшинстве против очень серьезного соперника на протяжении 80 минут. Несмотря на этот результат, 0:0, который для нас неутешительный, но учитывая обстоятельства – большое уважение моим игрокам за то, что они сегодня показали. Я очень гордый тренер сегодня, и я действительно наслаждался со стороны тем, как мы играли и принимали решения, на самом деле – всем, что делали.

– Вы в целом согласны с двумя желтыми карточками для Алаа Грама?

– Смотрите, первая желтая карточка была за толчок или что-то такое, и арбитр должен чувствовать такие моменты: если первый фол происходит после желтой карточки, то вы, по сути, разрушаете игру. Но, к сожалению, они этого не почувствовали. Что касается второй желтой карточки, то Алаа тоже должен реагировать намного лучше, потому что ты знаешь, что создаешь проблемы для команды на таком раннем этапе матча. Но хорошо, есть как есть. Мы в этом сезоне не раз платили свою цену за такие ситуации, за неопытных и очень молодых футболистов, которым нужно многому учиться и при этом показывать результат – что не всегда идеальное сочетание.

– Как вы перестраивали игру?

– Мы действовали немного иначе, чем в прошлый раз, и у меня уже несколько недель была эта идея. К сожалению, сегодня так сложилось, что мне было трудно ее реализовать, но все получилось – мы очень хорошо поработали и выполнили задачи. Повторюсь, если смотреть на то, как моя команда играла в меньшинстве – я очень ими горжусь.

– Как сейчас проходит восстановление ключевых игроков команды?

– Конечно, я сделал некоторые замены после 60-й минуты, и в первую очередь из-за предстоящего кубкового финала. Должен сказать, что все они хорошо сыграли, но я не ожидаю больших проблем. Судаков и Матвиенко будут готовы к этому матчу. У меня есть некоторые сомнения, но посмотрим. В любом случае ребята, которые играли сегодня и в последние недели, показали отличный уровень, и я очень этому рад. Но увидим на следующей неделе. Конечно, мы провели некоторые замены, чтобы освежить команду, чтобы добавить новой энергии, и ребята, которые вышли, тоже очень хорошо поработали. Поэтому в целом я доволен, за исключением этого очень обидного счета 0:0, потому что считаю, что мы могли забить 5, 6, 7 голов, мы упустили много моментов – это тоже часть нашей игры, к сожалению. Но все здоровы, так что будем готовы к следующей неделе.